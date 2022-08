Cielo nativo y cometa espiritual Traducción de la poeta y traductora rumana Lidia Popa Carlos Javier Jarquín

martes, 2 de agosto de 2022, 11:54 h (CET) Los periódicos ocupados me lastiman como una tormenta Heriste mi cuerpo de tierra ligero y disciplinado Mente y alma vital. Cambiando rápidamente toda la atmósfera alrededor Cambia los sonidos, las palabras y el idioma. Por todas partes sombras y lágrimas.

Olvidando todas mis palabras favoritas; Como esa omisión del disco de memoria También escucha su sonido moribundo Entonces soy caprichosamente descuidado Como si fuera una caja ganadora.

¡Realmente siento mi caída silenciosa! Las de palabras vitales quedaron en mi vida Durante mucho tiempo incluso en el polvo modernista, Ellos, anticuarios o migratorios Un planeta desconocido de mujer alienígena de ojos brumosos Caminando por la Vía Láctea.

Quería ser cantante de folk en tu ciudad Cuyo cabello arrugado vuela en el aire primaveral Deseando tocar el cielo y la casa de Dios, Al menos de la misma manera que una cometa espiritual o Un Ulises en el cielo posmoderno del polígrafo de palabras.

Por favor déjame volver a mis palabras nativas Sálvame de nuevo del silencio pecaminoso Y realmente ponme en meditación silenciosa De palabras vitales, Siéntate con tu rostro sonriente y Cómprame una taza de té.

Viviendo en una Natividad

¡Odio! Entonces dejo mi natividad No hay forma de salvar mi creatividad instintiva Pero no me voy a ir al infierno en ningún negocio Ya que no hay rayo de luna, río ni lluvia.

Ese paraíso es mi principal destino Donde un mundo humanista verdaderamente visible, Es mi oración por ti que tienes un hogar En el que un país es verdaderamente habitable.

Pero no tendré una diosa disponible como amante Ya que tengo una esposa normal y capaz de mi país. No me iría al infierno de ninguna manera Ya que no hay río ni lluvia en mi país.

Padre Santo

Aquí la vida no es más que una mujer desvergonzada De pie en un callejón sin salida que colorea Sus labios con un doloroso rosa sanguinolento de mala suerte. El arte de la vida laboral es un atajo empresarial Los delirios de la noche arrojan un amanecer sucio y oscuro Estar preparado para otra noche próxima.

La ciudad moderna recorre la atracción en una oscuridad agotadora. Todavía trato de encontrar el significado del ruido y Cajas repentinas en el aire para descargar.

Cuando tenga ochenta y me cubra la cara Con el cielo ceniciento o el agua gris que baña mi pecho ¡En ese momento emergerás, el líder ideal! Luego el de los buenos días como si nuestros hijos Podían encontrar los medios mínimos de existencia. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cielo nativo y cometa espiritual Traducción de la poeta y traductora rumana Lidia Popa ​Volverá a sentir dolor Ese amor se perderá en medio de aquella pradera roja, infernal. Tristemente Tristemente, acabaste con mis tenues caricias «No soy una escritora de novela negra, soy una escritora de misterio» Entrevista a la escritora gallega María Oruña Poemas Poesía