Adán Silva, Maestro de los versos

Era mayo era primavera. Dóciles volcanes adornaban el espacio con sus fumarolas y se veían ingenuos en el espejo de los lagos. (Del poema Momento primero o el encuentro)

La poesía y el magisterio han ido de la mano durante muchos años, grandes maestros han dejado impresos sus más emblemáticos versos, como: Gabriela Mistral, Carmen Conde, Antonio Oliver y Lewis Carroll, y en Nicaragua, existió uno que dejó por siempre un hermoso legado poético al pueblo nicaragüense, es Adán Silva, el maestro y poeta romántico, conozcamos un poco de su historia. Marcos Adán Silva Mercado nació el 2 de agosto de 1944 en Siuna, Nicaragua, hijo de Augusto Silva Ramírez y Bertha Mercado.

A la edad de 9 años empieza a escribir poesía, todas dedicadas a la Virgen María; estudió en la escuela parroquial de Siuna, posteriormente en la escuela de la congregación Mariknol y luego en el Instituto Nacional Cristóbal Colón de Bilwi. En 1960, a los 18 años viaja a Estados Unidos, estudia su secundaria en el estado de San Luis, también para estudiar magisterio, luego estudia religión y se convierte a la orden de los Hermanos Cristianos de La Salle.

Durante el verano prestaba servicios sociales a inmigrantes pobres en Memphis, Tennessee, donde conoció a un grupo de novicias que también hacían servicios sociales, lo que despertó en él, la pasión por la mujer, detalla José Adán Silva de la Revista Magazine en su reportaje "El poeta cazador de brujas".

En 1964 regresa a Nicaragua y se instala en Bonanza, la hermana Maura Clark lo contacta para trabajar de maestro en Siuna, donde conoció a la maestra Elba Marina Gómez, una segoviana, quien a pesar de ser mestiza, prevalecen fuertes rasgos españoles, detalla Arnulfo Agüero de la revista 400 Elefantes en su reportaje Augusto Silva en “Los colores de la costa”.

En 1966 contrajo matrimonio con Elba, en 1968 nace su hijo Lorenzo Augusto y en 1970, Marcos Adán Silva Gómez. En 1972 participa en la lucha de Nicaragua con el FSLN, junto a Alejandro Ruiz, Cándido Centeno y Francisco Valladares, en 1974 nace su hija Laura, en ese mismo año funda el movimiento Boy Scout en Rosita, donde promovía el amor a la naturaleza y la música. En 1976 nace su hijo Rodrigo y en 1977 Gioconda Silva Gómez, tiempo después su matrimonio con Elba llegó a su fin. El 28 de mayo de 1979 partió rumbo a Bonanza a combatir, antes dejó un poema de despedida para sus hijos, titulado A mis cachorros, este decía:

Cuiden a su mamá. Augusto, el mayor, todo un hombrecito, ¡cuidá a tus hermanos! No peléen nunca entre ustedes. Ahora dénme un beso y un abrazo fuerte cada uno…

Adancito, pasáme el fusil; Rodrigo, la mochila; Laura Marina, la canana; Yoqui, pasáme otro beso. No llorés. Les traeré semillas del monte… No lloren. Cuiden a su mamá.

Después del triunfo de la revolución en julio de 1979, participa en las actividades, llegando a obtener el cargo de delegado en el ministerio de educación, dirigiendo la brigada de alfabetización. En diciembre de 1980 es asesinada por el ejército la hermana Maura Clark en El Salvador. En 1982 ingresa al batallón 70-09, como secretario político, Adán combatió durante la contrarrevolución.

En 1983 inicia una relación con la maestra Melba López, y en 1984 nace su hija Jalima Silva López, año en que el ministro de la presidencia lo nombra director del programa educativo cultural, Educación Intercultural Bilingüe, ese año viaja a Cuba y se gradúa en Ciencias sociales en la especialidad en Sociología, en 1989 dirige la Revista Wani cuando fungía como escritor e investigador cultural en la Universidad Centroamericana (UCA).

En 1992 contrae matrimonio con Santos Hernández Castellón, (quien había estado en el batallón 30-57 de Mujeres, ese año nace su hijo Noel Omar, y en 1993 viaja a Italia para trabajar sobre los derechos de los pueblos indígenas a nivel Mundial.

En 1995 viaja a España para trabajar en los ensayos sobre Rubén Darío y en 1996 labora con la ONG italiana, rescatando la vida cultural de los pueblos indígenas por medio de la literatura, ese año escribe el libro Armonizando con nuestro entorno en lengua Miskita, y recibe el cargo de director de la Casa Cultural Tininiska.

Lo conocí en la casa de cultura de Tininiska, nos gustaba platicar bastante, le gustaba platicarme de su hijo que estudiaba en Managua creo que, en la UCA en ese tiempo, también me contaba de cómo se escribía el apellido de la familia, un gran ejemplo, muy linda persona, querido por muchos, recibí muchos concejos, relató su sobrina Eva Mercado.



Adán, además de su matrimonio con Santos, tenía otra relación con la joven Sonia Müller, con quien procreó dos hijas: Samar (1997) y Niurka (1999). La relación duró 4 años. En 1998 nace su hija Amalia (de su matrimonio con Santos), en 2004 empieza a laborar en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), a la vez imparte clases de literatura en la Universidad Martín Lutero, dos años después nace su hija Aida Ester. Adán también adoptó a un niño llamado Saddam, a quien le dio su apellido y crió como un hijo más.

En 2012 es nombrado director de la Radio Tunky, perteneciente al gobierno del FSLN y en 2013 es candidato a concejal, ganando las elecciones del FSLN del municipio de Rosita. Como no recordar al profesor, poeta y amigo. Lo conocí a mi corta edad me cargo en sus brazos, fue mi profesor e hijo de una gran mujer, doña Bertha Mercado, se escapó que cantaba y tocaba guitarra, son innumerables las facetas de nuestro querido Adán Silva, relató Irma Flores.

Mi papá fue un hombre muy sencillo que, a pesar de todo, nos enseñó a valorar nuestras raíces, siempre estuvo pendiente de mí, apoyándome en mis estudios, siempre trató que todos los hermanos conviviéramos juntos, era una ilusión para él, reunirnos a todos, siempre nos hizo sentir a cada hijo único y especial, relató su hija Jalima Silva, Diseñadora industrial y Lic. en Derecho, quien reside en Bélgica.

Él era todo para mí... mi guía y mi ejemplo. (Como ser humano incondicional, como revolucionario inclaudicable... y esto que le hicieron varias letras... siempre se mantuvo firme con sus ideas), siempre tenía una palabra de aliento que transmitía tanto conocimiento y paz, detalló su hija Gioconda Silva, Ecóloga, quien reside en Estados Unidos.

Mi papá fue una excelente persona, profesor por décadas, junto a mi mamá quien tiene 76 años, ellos nos dieron clases. Con mi papá tuve una relación bien estrecha, tuve más comunicación con él, cuando voy a Puerto Cabezas se me hace el corazón chiquito, porque me traen bonitos recuerdos, viví mi infancia, mi papá fue responsable, y nos enseñó buenos valores. Él fue que me metió al trabajo de electricidad y me gustó, me pagó un curso en el INATEC, y ahora soy Técnico en electricidad residencial, relató su hijo Marcos Adán Silva.

Adán Silva murió el 2 de junio de 2017 a la edad de 74 años, fue sepultado en el Cementerio de Rosita. En agosto del 2021 se realizó el VII Festival Popular de Poesía de Estelí en honor a él, donde se presentó el libro Prosas y Poemas, el cual contiene la obra completa del poeta, escrita a lo largo de su vida.