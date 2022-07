​Jonathan Lastra y David González cierran la Vuelta a Castilla y León en el podio Juntos empezaron a abrir hueco y a superar los primeros puertos Redacción

sábado, 30 de julio de 2022, 11:32 h (CET)

La Vuelta a Castilla y León bajó el telón este jueves con el equipo Caja Rural-Seguros RGA subiendo al podio por partida doble. El tercer puesto de Jonathan Lastra en la etapa de hoy le aupó al mismo puesto en la general -tras acabar quinto en la primera jornada- mientras que David González recogió el premio de la montaña después de completar un gran trabajo en la escapada del día.



El abulense fue uno de los protagonistas del día durante buena parte de la etapa al filtrarse en una fuga que en un principio tan sólo era de tres unidades pero que finalmente acabó siendo de seis. Juntos empezaron a abrir hueco y a superar los primeros puertos, momento en el que se empezaron a disputar las clasificaciones secundarias.

La llegada del último puerto trajo consigo la neutralización de los escapados y los ataques en el pelotón. Fue Simon Yates (BEX) quien logró marcharse en solitario, mientras un grupo perseguidor trataba de dar caza al británico, con el propio Lastra y Joel Nicolau implicados. Sin embargo, la diferencia aumentaba hasta que se plantó en la línea de meta para sumar el doblete de la etapa y la general.

Jonathan Lastra: "En la última subida se ha visto que nadie podía con Yates. A partir de ahí, había que saber jugar las cartas. Bennett arrancó en un buen momento, y por detrás arrancamos unos cuantos más. Ahí me encontré muy fuerte y de cara al sprint he podido apretar para llegar el primero del grupo".

David González: "Estoy muy contento, nos hemos entendido bien en la fuga y aunque era difícil llegar a meta, el premio de la montaña es una buena recompensa. El equipo está demostrando que está en un buen nivel y ahora hay que pensar en los siguientes objetivos, donde seguiremos peleando por todo".

