El mal querer

sábado, 30 de julio de 2022, 11:11 h (CET) Más de un mes después de las elecciones andaluzas del 19-J podemos sacar ciertas conclusiones acerca del papel del partido provincialista Jaén Merece Más. Como firme defensor de un proyecto que luche contra los desequilibrios territoriales que sufre la provincia y sus consecuencias, creo que es necesaria una mirada crítica-constructiva que permita mejorar.

En primer lugar, felicitar a toda la gente que se implicó, ya que los resultados obtenidos en tan poco tiempo y con recursos escasos son impresionantes. Sin embargo, me llama poderosamente la atención las reacciones posteriores a los comicios por parte del partido, plataforma y candidato en redes sociales.

Es curioso que su análisis se basase en culpar al votante por no votar a su partido, mostrando una fuerte falta de autocrítica. Por la construcción de sus tweets se da a entender que los problemas de la provincia quedarían resueltos simplemente con que JM+ ganase las elecciones y todo aquel que no les haya votado no tiene derecho a quejarse.





Lo lógico sería haber llenado las redes de mensajes con positividad, donde se hablase de sumar más y de generar ilusión de cara a los próximos comicios en los que decidan presentarse. Por el contrario, cuando les recriminan el tono de los tweets, deciden intentar camuflar la superioridad desde la que hablan con una cuestionable pantalla de crítica y reflexión.



¿Por qué distintos resultados?

Vamos a realizar nosotros esa reflexión en pro de poder entender qué se puede mejorar de cara a las siguientes elecciones y, de paso, ver qué ha podido faltar en estas elecciones a pesar de conseguir (repito) unos resultados extraordinarios.

Para comenzar, como señala la politóloga Giselle García Hípola en un artículo para El Confidencial, la provincia de Jaén lleva muchísimo menos tiempo en la situación de desconexión con respecto al resto del país que las provincias de Soria o Teruel. Por ello, si la situación se mantiene en el tiempo junto con agravios como los del Plan Colce, el destino de las provincias podría ser parecidos.

Debido a eso, Teruel y Soria cuentan con las plataformas que dan nombre a los partidos, que llevan luchando durante más de dos décadas en sus provincias. Sin embargo, no es el caso de Jaén donde las dos principales coordinadoras de plataformas apenas tienen un recorrido de un lustro. En consecuencia, tenemos un conocimiento inferior por parte de los jienenses de la existencia de estas plataformas y, a la hora de presentarse, tienen que trabajar más para llegar a todo el mundo.

Pero no solo son recorridos distintos, si no que también influye la diferencia de población entre las provincias. Teruel solo tiene 17 municipios que sobrepasen los 1000 hab. (que representan el 66% de la población total)y Soria 11 (casi el 78% de la población total). Jaén tiene 77 municipios con más de mil habitantes. Las capitales de provincia en Teruel y Soria representan un 27% y un 45% del total de la población de sus provincias respectivamente. Jaén capital solo representa un 18% del total de su provincia.

¿Qué quiero decir con esto? Como señala Giselle, las demandas y los problemas de estas provincias con respecto a Jaén van a ser distintas debido a las diferencias en la composición poblacional, tanto por tamaño de sus municipios como por el tiempo que llevan sufriendo los agravios.

Ello nos lleva a un factor crucial, la capacidad de generar identificación en el electorado con el proyecto. Jaén Merece Más es una plataforma históricamente identificada con la capital y sus problemas. En los casos de Teruel y Soria, si consigues el apoyo de la capital, optas a grandes porcentajes del electorado. En Jaén optas a un porcentaje mucho más reducido.

Además, para abarcar a más de tres cuartas partes del electorado solo debes de llegar a un puñado de municipios más. En Jaén existen muchos más municipios a los que necesitas llegar si deseas obtener esos resultados, siendo muy difícil cuando posees un corto recorrido y cuando no te conocen en la mayoría de estos 77 municipios.

Por contra, si te conocen es necesario tener en cuenta este factor de identificación,creando un proyecto lo suficientemente convincente como para que el electorado te vote. Aquí JM+ tiene un problema. Fallan en dos creencias: La creencia de quepor incluir personas de distintos municipios en la lista el electorado de ese municipio te va a dar su voto, y el hecho de quepor llevar un programa electoral con muchas propuestas, incluyendo a muchos municipios, vas a conseguir convencerles. ¿Por qué fallan? Porque en los cinco años de vida como plataforma consiguieron que muchas personas que sí los conocían no puedan llegar a verse identificados con su proyecto a pesar de lo que incluyas en tu programa o lista electoral.

Mal que nos pese a todos los que creemos que tenemos una oportunidad única para defender los intereses de nuestra provincia, en JM+ son incapaces de generar una gran identificación fuera de la capital por haber alimentado una guerra entre esta y otros municipios en el pasado. Es esa incapacidad de entender que la provincia es muy diversa y que no toda la vida de los jienenses gira en torno a la capital lo que les impide conseguir credibilidad.

Por último, existe otro problema. Hay muchísimas personas que no conocían el proyecto de JM+ y están muy de acuerdo con presentar un partido propio para representar los intereses de la provincia, pero en el momento que conocen el proyecto y se hacen eco de este tipo de comentarios o se les acusa de ser el mal de la provincia por no votarles, ¿cómo pretenden convencerlos?

Más aun cuando el candidato en las pasadas elecciones hace comentarios considerando que se trata de personas incultas políticamente:

A ello se le suma el conflicto abierto con la otra plataforma provincial que trabaja con la España Vaciada, Levanta Jaén, con la que tuvo momentos de tensión muy fuertessimplemente por no alcanzar un acuerdo sobre el nombre del partido que se presentaría en las elecciones. Tras duras negociaciones y con la cesión de sus socios de presentarse bajo el paraguas de Jaén Merece Más, tuvimos una única papeleta.



Sorprendentemente, ante un comunicado analizando el resultado de las elecciones y el papel de la candidatura de JM+ en las elecciones andaluzas, el coordinador de Jaén Merece Más les dedica estas palabras:

En resumen, son inentendibles las reacciones por parte del partido, plataforma y candidato, al igual que la falta de autocrítica con la que se analizan los resultados de las elecciones. En lugar de mejorar y aprender, insultamos al electorado y confrontamos con los socios.

Me duele esta circunstancia porque con esta actitud y estrategia no solo se mata al partido tarde o temprano, si no que también la ilusión y la posibilidad de poder representar nuestros intereses y que se vean reconocidos más allá de egos personales.

Sugerencias

Como pretendo ser constructivo, después del análisis va la parte en la que se proponen alternativas para discutir, ya que no nos jugamos el prestigio de un nombre, nos jugamos la posibilidad de conseguir algo para nuestra tierra. Lo hago con la certeza de que este sentir es bastante generalizado ya que navegando por redes sociales y hablando con distintas personas he observado como se llega al análisis y conclusiones que hoy expongo.

En primer lugar, creo que es interesante plantearse si habría que comenzar a crear redes por toda la provincia, contactando con colectivos, visitando pueblos y sumando personas a un proyecto donde no vengan las líneas impuestas. Es decir, escuchar a la gente para construir el proyecto desde las bases y no sumar a la gente para que obedezca.

Escuchar a todas las sensibilidades, demandas y personas que quieran unirse y que puedan enriquecer la forma en la que se construye el proyecto. Ello lleva mucho tiempo y trabajo, pero es mejor crear algo con fuertes bases de apoyo en el que los pueblos y las personas sean partícipes y se puedan identificar. Creo que prima crear un proyecto con credibilidad y aglutinador que precipitarse por la cercanía de las elecciones y, a la larga, destruir la oportunidad que se ha presentado. Esto también implica trabajar con muchos socios y cuidarlos, desde la compresión y la reciprocidad.

Si se presentan unas propuestas que, aunque no sean malas, las impongo desde reuniones internas en hoteles de la capital, creo que tiene poca capacidad para convencer más allá del lugar desde donde se emiten, como se ha comprobado.

Por suerte soy muy directo y el resumen de mis sugerencias son: menos ego y más comprensión. Creo que son dos cosas que cuando se lucha por el interés general de una provincia deberían estar presentes porque, de lo contrario, tarde o temprano el tiempo pone a cada uno en su lugar.

