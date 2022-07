Una experiencia de escape room inolvidable con Clue Hunter Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 14:48 h (CET)

La llegada de los escape rooms, hace ya unos años, se estableció como una nueva y original manera de disfrutar del ocio y divertirse en familia, con amigos, en pareja o compañeros de trabajo.

En una sala donde el objetivo es escapar, la diversión y la aventura están aseguradas con diferentes temáticas y niveles.

Cualquiera que quiera pasar una hora de ocio convirtiéndose en James Bond, Agatha Christie o Indiana Jones, puede recurrir a Clue Hunter, un escape room que los dejará perplejos y entusiasmados con una aventura que no van a querer que termine jamás.

Escapando en estado puro Los planes de ocio en Valencia ofrecen miles de actividades para todos los gustos, desde un buen restaurante o un balneario, hasta una hora de diversión en estado puro con la nueva moda del escape room. Cualquier persona que busque un escape room en Valencia y esté dispuesta al desafío de las pistas y la acción puede convertirse en Sherlock Holmes en la sala de Escape de Sherlock Holmes vs Moriarty. Una aventura de dos a seis personas en la que se transportarán al siglo XIX para ser los protagonistas de una increíble historia.

Pero Sherlock no es el único que se encuentra en Valencia y que se posiciona en el podio para vivir una experiencia única convirtiéndose en el personaje de ficción favorito. La Búsqueda de El Dorado es otra de las opciones. Un juego de hasta veinticinco participantes donde hay que abrir el cofre de un valioso tesoro antes de que lo consigan otros buscatesoros.

Sea cual sea la historia elegida para adentrarse, Clue Hunter pone a juego la inteligencia y la audacia de los participantes para llevarse un momento de alegría y diversión único.

Vacaciones intensas. Una sala de escape; una aventura ideal Se cree que la experiencia del escape room tiene su fecha de nacimiento en el año 2007. Basada la experiencia en “Salir de la habitación”, con adrenalina, trampas, enigmas y acción, las historias de las mejores novelas de aventuras son llevadas a salas especiales que conforman el paisaje, la estructura y la inmersión a los grandes clásicos. Clásicos que también rescatan del cine, las series de televisión de moda y los videojuegos más emblemáticos.

El escape room que se encuentra en Valencia, con sede también en Coruña, Murcia, Madrid y Zaragoza, acciona con sus salas y diferentes niveles toda una experiencia de lo más original.

El decorado de sus salas, así como las diferentes temáticas que ofrecen a los visitantes, hace de esta aventura un plan ideal para dar intensidad a sus vacaciones y hacer que esos momentos de ocio se conviertan en una historia inolvidable que valdrá la pena recordar.



