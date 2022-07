​Siete de cada diez españoles sufren molestias en las piernas relacionadas con la Enfermedad Venosa Crónica Según el STADA Health Report 2022, el 15,7 % señala sufrir piernas cansadas Francisco Acedo

@Acedotor

viernes, 29 de julio de 2022, 10:22 h (CET)

La cuarta edición del estudio STADA Health Report, realizado a una muestra representativa de 30.000 personas en 15 países de Europa, ha revelado que el 73% de los españoles sufre alguna molestia en las piernas relacionada con la Enfermedad Venosa Crónica. En concreto, el 15,7 % señala sufrir piernas cansadas, el 26 % tiene sensación de pesadez, el 18 % picor y el 13,2 % reconoce que le aparecen varices durante la época estival. En cuanto a género, las mujeres señalan significativamente una mayor frecuencia de estas molestias, principalmente en aquellos grupos de edad comprendidos entre los 35-44 y 45-54 años.



Rodrigo Rial, presidente del Capítulo Español de Flebología y Linfología de la SEACV señala que “la insuficiencia venosa es el trastorno médico más frecuente en el ser humano, que provoca las denominadas “piernas cansadas o pesadas”. Al contrario de lo que normalmente se cree, la Enfermedad Venosa Crónica no solo se padece en verano, sino que se manifiesta a lo largo de todo el año. “Esta enfermedad se caracteriza porque la sangre que llega a las extremidades inferiores no retorna de forma correcta al corazón, y se va acumulando en las piernas produciendo los síntomas característicos”, incide.

Síntomas más frecuentes

La Enfermedad Venosa Crónica es evolutiva y puede manifestarse a través de síntomas leves como pequeñas “arañas” vasculares, hasta la aparición de las úlceras venosas en su fase de mayor severidad. En concreto, los síntomas más frecuentes son las piernas cansadas, la sensación de hormigueo, calambres y picores, y la aparición de varices. En cuanto a las causas de esta dolencia, la herencia es determinante, así como factores asociados al estilo de vida: la obesidad, el sedentarismo, el estar de pie de manera prologada, viajar en avión, el exceso de exposición al calor, las hormonas (anticonceptivos), el embarazo, llevar ropa compresiva, los hábitos poco saludables o una inadecuada alimentación pueden favorecer el desarrollo de esta enfermedad. Todo ello puede agravar los síntomas de la enfermedad.

Recomendaciones

Según el Dr. Rial, los tres pilares básicos del tratamiento de la Enfermedad Venosa Crónica son, en primer lugar, las medidas posturales, intentando evitar estar mucho tiempo de pie o sentado sin moverse. Por otro lado, el uso de medias elásticas que disminuyen la presión de las venas. Una correcta talla y compresión garantizan confortabilidad y eficacia en la eliminación de síntomas y en la prevención de nueva aparición de varices. Por último, los medicamentos flebotónicos, fármacos eficaces para combatir los síntomas de las varices, solos o en combinación con las medias elásticas. Todo paciente con síntomas debería tener prescrito algún flebotónico.

Venoruton es un medicamento cuyo principio activo se basa en las oxerutinas, compuestos de origen natural con propiedades vasoprotectoras que alivian los síntomas de la Insuficiencia Venosa leve reforzando y protegiendo las paredes de las venas, reduciendo la hinchazón y el dolor de piernas y facilitando la microcirculación y la oxigenación a nivel local. Venoruton ha demostrado mejorar la calidad de vida de los pacientes con Insuficiencia Venosa en un 46,8 % en comparación con la diosmina y la hesperidina que demostraron una mejora del 15,5 %1,2. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.