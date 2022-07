EXBERRY, colores ilimitados de origen natural Una empresa innovadora que apuesta por la coloración natural de alimentos y bebidas Redacción

viernes, 29 de julio de 2022, 09:47 h (CET)



Además de ser considerada la marca líder mundial de colorantes alimentarios naturales para la industria de alimentos y bebidas, los productos de EXBERRY apuestan por un etiquetado limpio, realizan pruebas forzadas de estabilidad, de producción a nivel planta piloto, dan acceso a los clientes a la documentación de calidad y tienen sesiones de creatividad e innovación.



GNT es el creador de EXBERRY®, fundada hace más de 40 años y con sede en los Países Bajos se sitúa en primera línea en el sector de utilizar alimentos para colorear otros alimentos. Sus colorantes están hechos de frutas, verduras y plantas comestibles filtradas con agua y procesos físicos naturales. Asimismo, como distribuidores al por mayor, el equipo de expertos ofrece su asistencia a los clientes en cada uno de los pasos del proceso de su comercialización, desde el tipo de color y los ensayos de estabilidad hasta el apoyo en materia y el escalado de procesos para aportar el color más óptimo y proporcionar la mejor solución posible.

De entre las múltiples ventajas de sus colorantes destacan su aptitud para veganos, celiacos, alimentos kosher y halal, además de estar libres de alérgenos, transgénicos y aceite de palma. La empresa ofrece una línea orgánica de productos EXBERRY® certificada conforme a los estándares de la UE que siguiendo la normativa actual, la cartera de colores orgánicos incluye rojos, amarillos, naranjas y morados orgánicos.

Con una múltiple gama de formatos

Líquidos Se trata de la solución ideal para bebidas, confitería, panadería y platos preparados. Los colores líquidos EXBERRY® se fabrican con procesos físicos de tecnología exclusiva que no requieren ningún producto químico aparte del agua. Además, se pueden guardar refrigerados o ultracongelados.

Polvos La mejor solución para todo producto que se haga con mezclas. Tienen la ventaja de que se pueden almacenar a temperatura ambiente y enviar con un menor coste que los líquidos.

Oleo-dispersables Estos colorantes dispersables en aceite también son fáciles de emplear durante el proceso de fabricación ya que son lo idóneo para aliños y otras aplicaciones de base grasa.

Polvos micronizados



Su peculiar característica es su diminuto tamaño y permiten lograr un efecto de color homogéneo. Estos polvos los son la opción seca más adecuada para utilizar en bebidas y postres instantáneos.

No se puede negar que el color es una propiedad importante en nuestros alimentos y que en numerosas ocasiones se une el sabor al color. Por ello, los colores EXBERRY son el complemento perfecto para las aplicaciones a productos salados, se utilizan para colorear sopas, los condimentos, los fideos, las salsas y las carnes.



Desde EXBERRY se opera en una cadena de suministro responsable, dependen de los recursos naturales que utilizan y por ello la sostenibilidad es la clave para conseguir que el negocio funcione. El ser una propiedad privada proporciona libertad a la hora de tomar decisiones y permite mantener una identidad e independencia ante los intereses cortoplacistas externos.

