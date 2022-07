El medioambiente es un área que, cada vez, preocupa más a todo el mundo. La sostenibilidad es un tema que se encuentra presente en cualquier conversación y más cuando hablamos de las empresas o comercios.

El Gobierno también ha decidido poner las cartas sobre la mesa en este aspecto y ha propuesto bastantes cambios que se deberán implementar de cara al 2030. Sigue leyendo si quieres conocer los pasos de compromiso para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible.

Cambios que se deben adoptar para un comercio sostenible

El pasado 2015, los líderes mundiales se reunieron para hablar sobre nuestro planeta. Decidieron desarrollar 17 objetivos sostenibles a fin de proteger el planeta. Estos objetivos solamente pueden llevarse a cabo a través de la aplicación de nuevas normas sostenibles que obligue a los establecimientos a dejar una huella menor en el planeta.

Algunos de los pasos que se han implementado, para comenzar a avanzar hacia un desarrollo completamente sostenible del planeta, son los que te mostramos a continuación y que ya tienen validez en nuestro país.

Reducción de los productos de plástico

Poco a poco todas las comunidades del estado español están diciendo adiós a los productos que están hechos de plástico de un solo uso. Se fomentan los productos que están elaborados con plástico reciclable o reutilizable, siempre intentando utilizar materiales más sostenibles y ecológicos.

Por ejemplo, ya se han comenzado a cambiar las bolsas de plástico de los supermercados por bolsas compostables para comercios. En caso de que el establecimiento no quiera adaptarse a este cambio, deberá cobrar las bolsas a sus clientes, a fin de reducir su utilización en el día a día.

Además, el verano pasado ya se prohibieron cubiertos, pajitas y algunos productos de plástico, fomentando la venta de elementos ecológicos y compostables. Esta es una de las medidas más radicales que se han adoptado para prevenir el cambio climático y controlar la gestión de los recursos y los residuos, de manera que estos sean más eficientes.

Envases de comida para llevar

Otro de los temas que preocupa al Gobierno, en el ámbito de la sostenibilidad, es el sector de la restauración. Actualmente, se ha implantado una nueva ley en la que se obliga a todos los establecimientos a ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse la comida que han pedido y les ha sobrado, a casa.

Además de fomentar las materias primas de proximidad y la utilización de alimentos de kilómetro cero, que no contaminan con su transporte, se evitará tirar comida y hacer un desperdicio innecesario de los alimentos que los clientes han comprado para su consumo.

Muchos de los establecimientos de restauración, también ofrecen el servicio de comida take away o servicio a domicilio, en el que el cliente consume la comida del restaurante en su casa. Los envases que se utilizan para realizar esta tarea solían ser, en su gran mayoría, de plástico no reciclable.

Con las nuevas leyes que se están implementando, cada vez son más los restaurantes que deciden contratar empresas como Envanature. Envanature es una tienda online de envases de comida ecológicos, dirigidos al sector de restauración y eventos. Se diferencia de los demás porque fomenta y potencia el uso de envases sostenibles para el take away.

Esperamos que te hayan quedado claros los 2 pasos de compromiso principales que ya están en marcha para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Echa un vistazo a la página web de Envanature para ver todos los servicios que ofrecen y comienza a hacer cambios en tu establecimiento, para aportar tu granito de arena y así frenar el cambio climático.