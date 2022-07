Entrevista a Valentina Buso

Valentina Buso ayuda desde hace años a mujeres a aprender a ser más creativas, expresarse y conectar con su niña interior a través del lettering y las acuarelas. Para ella siempre ha sido indispensable creer que todos somos creativos y capaces de hacer lo que nos propongamos, fomentar el desarrollo personal y trabajar con pasión. Define su trabajo como único porque ha vivido en primera persona los retos y dificultades de pasar por una depresión y de quedarse atrapada en un bucle de pensamientos negativos hasta que encontró una herramienta que la hizo brillar por completo y lidiar con ese dialogo interior tan perjudicial. Imparte desde el año 2017 talleres, mentorías y cursos online y ha trabajado con marcas como Flying Tiger, Tombow, Phoenix Art, Ikea o el Ayuntamiento de Gran Canaria.

1. Hola Valentina, ¿nos podrías hablar un poco de ti? ¿Quién es Valentina? Soy Valentina, tengo 27 años y vivo en Gran Canaria. Soy una mujer que vive de su pasión, que tiene un propósito claro en esta vida. Durante mucho tiempo me sentía mal, deprimida, triste, hasta que encontré las letras. Así fundé Valentinas Words. Mi especialidad es ayudar a mujeres sin importar cuál sea su ámbito laboral a aprender a ser más creativas, expresarse y conectar con su niña interior. Para mí es indispensable creer en que todos somos creativos y capaces de hacer lo que nos propongamos, fomentar el desarrollo personal y trabajar con pasión.

Mi trabajo es único porque he vivido en persona los retos y dificultades de no creer en mí y de quedarme atrapada en mis pensamientos negativos, de tener una depresión profunda, hasta encontrar una herramienta que me hiciera brillar por completo y lidiar de ese dialogo interior negativo.

2. El pasado 22 de junio se publicó, Lettering para el alma. Un libro inspirador de mindfulness que enseña a utilizar el lettering para expresarse, conectar con los sentimientos y anclarse al momento presente, ¿qué nos puedes contar del libro? En este libro recojo las enseñanzas que he obtenido en carnes propias, es un manual para ayudar a esas personas que están pasando por una situación difícil a conectar de nuevo con el presente a través del lettering, del dibujo de las letras. Es un libro hecho con mucho cariño, tanto por mi como por la editorial Alienta. En el encontraras teoría, muchos ejercicios prácticos, alfabetos y también una página de recursos con plantillas extras y vídeos para hacer el aprendizaje más dinámico y completo. Te muestro como usar el lettering como forma de volver al presente, los proyectos que yo misma suelo hacer con las letras y meditaciones mientras dibujamos.

3. ¿Qué te llevo a escribirlo? Las ganas de poder ayudar a esas personas que actualmente están sufriendo y que sé con certeza que con esta herramienta pueden encontrar alivio y guía.

4. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito del libro es ayudar a todas aquellas personas que actualmente están pasando por situaciones de estrés, ansiedad e incluso depresión en su vida y también aquellas que quieren encontrar en el arte un refugio y método de expresión. Quiero transmitir el enorme poder que tiene esta herramienta y así como me ha ayudado a mí y a cientos de mis alumnas a tener una vida mejor, más conectada, con más entusiasmo y más presente.

5. ¿Nos podrías explicar brevemente que es el lettering y el mindfulness? Dibujar letras nos lleva irremediablemente al momento presente, pues debemos poner foco, atención y concentración en lo que estamos haciendo. De esa forma, lo que ocurre es que nuestro foco pasa de estar en la cabeza y en los pensamientos rumiantes a estar en nuestras manos, el papel y lo que estamos haciendo. Así, gracias al dibujo de las letras, podemos reencontrarnos con el aquí y el ahora.

6. ¿Cuál fue el primer libro que te impactó y por qué? Pues la verdad que esta pregunta es bastante difícil, no es que tenga un solo libro que me haya impactado. Pero si tengo que escoger uno podría decirte que El camino del Artista de Julia Cameron, me ayudó mucho a creer en mi como artista y a entender que todos somos seres creativos, solo tenemos que buscar en nuestro interior. Es un gran libro para entender la creatividad, no solo para artistas sino para cualquier persona que desee llevar una vida más creativa.

7. ¿Quién es tu escritor favorito? Julio Verne, Julia Cameron, JK Rowling…

8. ¿Qué personaje de un libro te hubiera gustado conocer? A todos los de Harry Potter sin duda, soy Potterhead.

9. ¿Y personaje histórico? Me hubiese encantado conocer a Platón, Einstein o incluso a Sigmund Freud.

10. ¿Alguna manía a la hora de escribir o leer? No considero que tenga ninguna, quizá el hecho de que me gusta crear rituales. Tener una taza calentita de té, encender velas y hacer el ambiente lo más confortable posible.

11. ¿Y tú sitio y momento preferido para hacerlo? No me importa realmente siempre y cuando me sienta cómoda donde lo esté haciendo, puede ser en mi escritorio o en una cafetería bonita llena de plantas y con buen café.

12. ¿Nos puedes decir algo de tu siguiente proyecto? Pues actualmente, sigo con mis clases online, tengo una membresía que se llama Movimiento Mujer Creativa, donde el objetivo es desarrollarnos personalmente a través del arte, un llamado a nuestro bienestar. Me encantaría poder escribir otro libro para seguir inspirando y sirviendo.