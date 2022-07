Cómo la tecnología está transformando la psicoterapia y la atención de la salud mental CCBT es la terapia conductual cognitiva asistida por computadora Redacción

jueves, 28 de julio de 2022, 09:53 h (CET)

Al igual que otras naciones europeas, los trastornos mentales van en aumento en España. En 2021, las crisis epidemiológicas de salud pública han producido cambios drásticos en el día a día de los españoles que padecen problemas de salud mental.

Como resultado de la enorme demanda de atención médica y de salud mental, los nuevos enfoques se han convertido en la norma. Los profesionales de la salud mental ahora también ofrecen psicoterapia en línea. CCBT, o terapia conductual cognitiva asistida por computadora, es un enfoque. Aunque algunos aún cuestionan su eficacia, su uso ha sido objeto de una investigación considerable y sigue siendo un enfoque popular no solo en los Estados Unidos sino también en muchos países europeos.

CCBT no solo puede ampliar el alcance de las terapias basadas en la evidencia, sino también reducir sus costos. La investigación ha demostrado que CCBT puede ser rentable y eficaz para mejorar la salud mental.

El tratamiento basado en la cognición se ha utilizado para aliviar los síntomas de la ansiedad aguda, el estado de ánimo y el estrés postraumático a través de su contraparte computarizada. Una destacada organización médica europea lo describió una vez como el tratamiento recomendado para la ansiedad y la depresión de leves a moderadas.

La terapia cognitiva moderna se remonta a la aparición y mayor desarrollo de la terapia cognitiva a principios de la década de 1960. Alfred Adler fue uno de los primeros terapeutas en cuestionar el conocimiento en psicoterapia.

CBTProgram es un sitio web que promociona su eficiencia en su página de inicio. El sitio web dice: "Nuestros tratamientos se han sometido a ensayos controlados aleatorios con resultados comprobados".

Mental Daily informó que CCBT es bastante popular en los Estados Unidos. CCBT puede ser tan exitoso como la terapia tradicional, según el creador del sitio web de psicología. Se necesita más investigación para determinar su eficacia, según el informe.

