Expertos inmunólogos apuestan por la primera vacuna española contra el COVID como dosis heteróloga de refuerzo

La Asociación de la Prensa de Madrid ha acogido un desayuno informativo en el que han participado Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología e inmunóloga clínica del Hospital Universitario La Paz; Ángel Gil de Miguel, Catedrático de Medicina Preventiva y salud pública de la Universidad Rey Juan Carlos; Borja Cabezón, Embajador en misión especial para la Crisis internacional COVID-19 y Salud Global del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Elia Torroella, directora de I+D y Registros de HIPRA.



Durante el encuentro, moderado por el vocal de la junta directiva de ANIS Javier Granda Revilla, los expertos han desgranado las claves de la vacuna desarrollada por HIPRA que está suponiendo un importante hito por ser 100% española y 100% europea, haber presentado una eficacia alta como “booster heterólogo”, es decir como dosis de recuerdo, y tener las cualidades de conservación y administración de las vacunas de proteína recombinante: se conservan entre 2 y 8ºC por lo que pueden conservarse en las neveras convencionales y no requieren reconstitución previa lo que mejora y flexibiliza mucho el trabajo de los profesionales sanitarios. Así los expertos han coincidido en que la vacuna de HIPRA, una proteína recombinante que contiene secuencias del dominio de unión al receptor (RBD) de las variantes Alfa y Beta del SARS-CoV-2, es una opción especialmente óptima frente al resto de las vacunas ya existentes porque protege frente a la enfermedad por COVID severo y ha mostrado un espectro de protección amplio frente a las nuevas VOC (variantes de preocupación) que han ido apareciendo y una buena respuesta inmunitaria.

Vacunación heteróloga para evitar la severidad del COVID

En su intervención Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología e inmunóloga clínica del Hospital Universitario La Paz, ha destacado la importancia de apostar por la vacunación heteróloga (la combinación de vacunas desarrolladas con distintas plataformas en las dosis administradas) como la estrategia de protección contra el COVID más eficaz y ha analizado cuales deben ser las variantes que deben incluir las nuevas vacunas. “La vacunación heteróloga, es la estrategia que se ha demostrado más efectiva para estimular el sistema inmune, especialmente a nivel celular porque las células de memoria T son las que nos protegen de la enfermedad severa por Coronavirus que es precisamente el riesgo que debemos evitar en la población.

En este sentido, Carmen Cámara, ha confirmado que “ya tenemos ensayos clínicos recientes que confirman que la combinación de cualquiera de las vacunas existentes con las vacunas de proteína, como es el caso de la de HIPRA, mantienen la protección frente la enfermedad severa por COVID”. Por ello, ha señalado que “si tenemos que plantearnos una 4a dosis contra el COVID, está más que demostrado que lo mejor para el sistema inmunitario sería que dicha dosis fuera heteróloga real. Es decir, un modelo de vacuna diferente, no simplemente el mismo modelo cambiando una variante, que es lo que ofrecen por ejemplo las vacunas de RNA”.

Una vacuna pancoronavirus para dejar atrás la pandemia

Cámara también ha analizado cuales son las variantes frente a las que se debe proteger a la protección: “existe un amplio consenso científico de que la vacuna que nos acabará sacando de esta pandemia sería una vacuna pancoronavirus, es decir una vacuna que nos sirva para bloquear todos los coronavirus y de hecho es en lo que están trabajando ya todas las compañías. Pero mientras se consigue, tengo razones para pensar que vacunas como la de HIPRA podrían ser prototipos de esta futura vacuna porque al combinar variantes, como hace HIPRA con la Beta y Alfa, se consigue una respuesta inmunitaria muy amplia frente a otras variantes diferentes como Delta, Ómicron y posiblemente otras más recientes (BA4) y BA5, y esto es lo más parecido que existe a una vacuna pancoronavirus”.

Respecto a si se debería vacunar específicamente contra Ómicron, que son las vacunas que se ha anunciado que estarán disponibles para administrar próximamente, Carmen Cámara ha asegurado hay dos claves que indican que esta no es la mejor opción. “Por una parte, bastante más del 50% de la población española ya ha pasado Ómicron y por tanto esta vacunación no hacemos más que recordad una variante que ya conoce el sistema inmune, por tanto no le veo ventaja respecto a las actuales. Y por otra parte, las variantes últimas que están circulando que son BA4 y BA5 tienen un escape inmune muy importante con respecto a ómicron, por eso está habiendo tantas reinfecciones, gente que te dice: me infecté hace un mes y me he vuelto a infectar, y esto es porque ha habido un escape inmune”.

Carmen Cámara ha asegurado que el camino no es estar buscando siempre la última variante circulante porque entonces “vamos a llegar siempre tarde”. Para la inmunóloga, “lo que necesitamos son vacunas que incluyan variantes que den lugar a un espectro inmune más amplio y, en ese campo, según los datos más recientes, la vacuna de HIPRA ha demostrado consistentemente una amplia capacidad de protección frente a las nuevas variantes que han ido ocupando la dominancia (Delta, Ómicron). Todavía no hay resultados definitivos de los análisis, pero pienso que es de esperar que también tenga una buena respuesta frente a las variantes que circulan actualmente BA4 y BA5, posiblemente también tengan buena respuesta frente a las que surjan en los próximos meses.

Últimos avances de la vacuna de HIPRA

Elia Torroella, directora de I+D y Registros de HIPRA, ha presentado los últimos estudios publicados con la vacuna que confirman los buenos resultados que se han ido viendo durante los últimos meses. “Estamos muy contentos con los resultados que estamos viendo con la vacuna, tanto en lo que hace referencia a protección frente a todas las variantes que han ido apareciendo, como en relación con la duración de la inmunidad y también a la baja reactogenicidad de la vacuna. Tenemos resultados recientes, todavía no publicados que nos demuestran unos buenos niveles de anticuerpos neutralizantes frente a las variantes de Omicron que están circulando actualmente en Europa, BA4 y BA5. Además, hemos podido comprobar que la caída de anticuerpos neutralizantes 6 meses después de la dosis de refuerzo, es menor cuando comparamos los sueros de pacientes que han recibido un booster con HIPRA con los que recibieron un booster con una vacuna de mRNA. Este es un punto muy importante de cara las campañas y programas de refuerzo”. Este efecto más duradero de la inmunidad es muy importante para podernos plantear dosis de refuerzo anuales a las poblaciones a las cuales las autoridades sanitarias consideren que se deben administrar dosis de refuerzo.

Sobre la composición de la vacuna y la necesidad de adaptarla, Elia Torroella comentó que “desde enero de 2022, como parte del proyecto Horizon 2021 de la Comisión Europea para la adaptación de vacunas a las nuevas variantes, estamos trabajando con diferentes prototipos de antígenos. Una de las ventajas de nuestra tecnología es que es muy versátil y esto nos permite ir probando prototipos de heterodímeros con diferentes composiciones: Delta-BA1, BA1-Delta, BA2-BA2, Delta (E484K)-BA4/5, BA4/5-Delta (E484) que vamos testando en animales. No descartamos que, a futuro, si aparecen nuevas variantes y fuera necesario adaptarla, tengamos que acabar adaptando nuestra vacuna, pero a fecha de hoy estamos tranquilos en relación a la composición de nuestra vacuna actual que ha demostrado buenos niveles de protección frente a las nuevas variantes que han ido apareciendo. En cualquier caso, estaremos preparados para reaccionar de forma relativamente rápida, (4-5 meses) si en el futuro fuese necesaria una adaptación”.

Finalmente, Elia Torroella ha comentado también que han presentado los protocolos para ampliar la Fase IIB y así disponer de más datos de eficacia y seguridad cuando la vacuna de HIPRA se aplique como 4a dosis. “En Europa el 90% de las dosis administradas han sido de vacunas de mRNA y actualmente prácticamente sólo se están comprando este tipo de vacunas. Existen evidencias muy claras sobre los beneficios de los boosters heterólogos y de la combinación de vacunas con diferentes tecnologías, por lo que estamos convencidos que las vacunas de proteína recombinante pueden jugar un papel clave en los programas vacunales de los próximos meses.

Ante la posibilidad de la aparición de nuevas variantes y teniendo en cuenta que tan sólo un 50% de la población en Europa ha recibido la tercera dosis, pensamos que es esencial disponer de otro tipo de vacunas, con un buen perfil de seguridad, con un amplio espectro de protección y con una larga duración de la inmunidad. Es importante ampliar el tipo de vacunas disponibles para conseguir unos mayores porcentajes de vacunación. Además, el hecho que la vacuna de HIPRA pueda ser conservada a temperatura de nevera (entre 2º C y 8º C) supone una ventaja considerable respecto a las vacunas de mRNA, cuya logística es más complicada.

Mejora conservación y una administración más sencilla

Por su parte, Ángel Gil de Miguel, Catedrático de Medicina Preventiva y salud pública de la Universidad Rey Juan Carlos ha puesto en valor la importancia que supone tener disponible una vacuna más de cara a la prevención de esta enfermedad: “es vital para la lucha contra esta enfermedad”. Además, ha explicado que se trata de “una vacuna de proteína recombinante” explicando que esto conlleva que “vamos a ganar más seguridad porque disminuyen las reacciones adversas, requieren de una conversación sencilla que está entre 2 y 8ºC grados y por tanto permite una conservación en nevera como otras vacunas convencionales que tenemos ya en calendario. Esto facilita tenerlo en las neveras convencionales de los centros de salud y no requiere los controles de temperatura que tenemos con otras vacunas, además que se puede distribuir más fácilmente a aquellos países con pocas infraestructuras”. Esto se suma al hecho de que la vacuna de HIPRA “no necesita reconstitución y por tanto su administración al paciente es muy fácil. Por lo tanto, podemos asegurar que con la vacuna de HIPRA se mejora y flexibiliza mucho el trabajo de Atención Primaria”.

Ángel Gil, ha explicado que mejorar las condiciones de administración y conservación va a ser calve porque “sabemos que esta pandemia por COVID va a persistir en el tiempo, y que el cambio epidemiológico es muy probable que vaya hacia una situación de endemia epidemia. Esto supone que va a ser necesario estar vacunando de una forma continua todos los años, no sabemos si a toda la población, que espero que no, pero seguro que sí a las poblaciones más vulnerables, como los mayores y las personas inmunodeprimidas. Estos colectivos ya suponen un volumen muy importante de población en un país como el nuestro”.

Un logro magnífico de la ciencia que cuenta con todo el apoyo del Gobierno

El Embajador en misión especial para la Crisis internacional COVID-19 y Salud Global del Ministerio de Asuntos Exteriores, Borja Cabezón, ha destacado que “la vacuna de HIPRA es un logro magnífico fruto del esfuerzo de la comunidad científica y empresa española, que cuenta con el apoyo del Gobierno de España y de muchas organizaciones, entidades y profesionales que han trabajado incondicionalmente en el desarrollo de este proyecto.” Ha recordado que “la comunidad científica ya ha confirmado que cumple con todos los requisitos, tiene ventajas sobre otras vacunas, es 100% española, 100% europea y refuerza la iniciativa de buscar autonomía estratégica, tanto española como europea”.

Borja Cabezón ha afirmado que “el objetivo estratégico de España ha sido y es proteger a la población de la enfermedad grave causada por el virus SARS-CoV-2 a través de la vacunación. Más del 93% de la población española mayor de 12 años (aproximadamente 40 millones de personas) tiene la pauta completa de vacunación. Un porcentaje poco común en la mayoría de los países del mundo que tienen coberturas inferiores”.

El Embajador en misión especial ha recordado que “actualmente, España está comprometida, junto con la Unión Europea, a cumplir con los compromisos adquiridos en la Reunión de Acción Global COVID-19 donde se creó el Plan de Acción Global COVID-19. En este ámbito, España ofrece su experiencia y albergará el próximo 6 y 7 de septiembre una reunión internacional con diferentes responsables de Salud de numerosos países. Hemos sido capaces de compaginar un alto porcentaje de vacunación de su propia población con ser también uno de los principales donantes de vacunas.

España es el séptimo donante de vacunas del mundo y, además, el segundo donante de vacunas en América Latina. También España ha tenido un papel relevante como donante en África Subsahariana, Vecindad Sur y Asia. Además, el Embajador ha querido confirmar que "España se encuentra en pleno proceso de trabajo y elaboración de una Estrategia de Salud Global que nos haga más fuertes, preparados y resolutivos en futuras pandemias".