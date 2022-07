Los otorrinolaringólogos se suman a los pediatras y solicitan la vacunación universal contra el VPH para frenar el cáncer orofaríngeo Cada año se diagnostican en España más de 8.000 cánceres orales y de orofaringe Redacción

martes, 26 de julio de 2022, 12:30 h (CET) La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Seorl-CCC) solicitó este martes la vacunación universal contra el VPH (virus del papiloma humano) para frenar el aumento de los casos de cáncer de orofaringe, uniéndose a las reivindicaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP).



El cáncer oral y de orofaringe se encuentra entre los diez más diagnosticados en España con unos 8.000 nuevos casos anuales, según las estimaciones de Red Española de Registros de Cáncer (Redecan) publicadas en el informe 'Las cifras del cáncer en España' de SEOM.

El cáncer de orofaringe representa el 18% de todos los casos de cáncer de cabeza y cuello y, en algunas regiones de España, hasta el 30% de ellos puede deberse al VPH, según datos de Seorl-CCC. “Los tumores ligados al VPH suelen manifestarse a edades más tempranas, entre los 45 y 50 años, que los asociados al tabaco y el alcohol, la tasa de respuesta al tratamiento con radioterapia y quimioterapia es mayor y tienen un mejor pronóstico”, añadió el vocal de la comisión de Oncología y Cirugía de Cabeza y Cuello de la Seorl-CCC, Fernando López.

“Se presentan en pacientes más jóvenes, no fumadores y con buen estado de salud. Las tasas de supervivencia también son superiores a las de los cánceres de esta zona no causados por el virus, independientemente de lo avanzados que estén al diagnóstico e independientemente del tratamiento realizado”, aseguró el doctor Sistiaga.

El virus puede permanecer durante años en el organismo sin causar síntomas, lo que dificulta concretar el momento exacto en que la persona lo contrae. Tanto los hombres como las mujeres pueden ser portadores sin síntomas y transmisores de la infección por VPH. De hecho, en algunas zonas se considera que cerca del 80% de las mujeres se habrán infectado al menos alguna vez en su vida de algún tipo de VPH. Por ello, desde hace unos años, ante el aumento de la incidencia entre la población masculina, se recomienda vacunar no solo a las adolescentes, sino también a los adolescentes varones.



Con motivo del Día Nacional de Cáncer de Cabeza y Cuello que tendrá lugar este miércoles 27 de julio, Desde la Seorl-CCC recomiendan la ampliación de la vacunación frente al VPH en adolescentes varones sin requerir datos sobre su orientación sexual en las Comunidades Autónomas en las que lo limitan a mujeres. Desde la asociación invitan a que se vacunen frente al VPH a los hombres entre algunos motivos para mejorar su salud frente a este contagio y evitar el desarrollo de cánceres, mejorar la inmunidad de grupo, erradicar la infección por el VPG y también para lograr con este gesto a que haya una mayor igualdad y equidad sexual entre ambos géneros.

