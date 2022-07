Cuando el rap te hace temblar

Cantante de rap seguido por muchos. Referente preferido del rap en muchos países. Y sin embargo, por asesinato o suicidio, va a ser que ya no está presente desde hace cinco años. Tengo que decir, que pienso que El Can, estaba al inicio de su carrera. Sentando las bases y que aún le quedaría mucho por hacer. Lo que podemos hablar de él, es simplemente de sus inicios. Su evolución siempre la desconoceremos.

La muerte se esconde en cualquier esquina, está claro. Como le escuchamos cantar: "va tan segura de ganar, que de ventaja te da una vida". Aprendí algunas cosas de él. No toda su vida puedo compartirla, si bien concuerdo en un 85% con ella. Puedo decir que fue una persona, a su modo, admirable.

He aquí, más o menos expresados, algunos de sus pensamientos plasmados en canciones:

“Puede el simple aleteo de una mariposa separar dos amores”. Supongo que expresa, que el amor hoy día no tiene bases firmes.

"Discúlpame la grosería, pero maldito sea el día en que la sensibilidad llegó a mi vida". Para mí, está claro que habla de gustarle una mujer. Motivo por el cual, cambia un poco su forma de ser.

“Se muere el jamás recordado, no el que ya haya muerto”. Aquí me acuerdo de mi madre, que aún hoy, prepara platos de mi abuela María Toja López. También de la ropa de mi padre, que aún guardamos.

“La vida te puede enseñar a ser un lince y no un pendejo, aunque tu deseo fuese que el amor te llevase muy lejos”. En su brazo tatuó la frase: All we need is love. Según él, "en el fondo todos amamos". Es decir, interpreto que nosotros somos "amor", y que si llegamos a quebrar ese sentimiento, es por algún motivo de peso.

Otra dice más o menos: “Mejor puños al aire reclamando que estar dando la razón a quien no la tiene”. Supongo que se refiere a los represores de la política imperante en Venezuela.

“Las mariposas del amor pueden convertirse en lombrices y… matar cuando se trata de traición sí, vale la pena”. Parece ser, que le hacía mucho mal a Tyrone, el engaño. Sin embargo, debe convivir con gente traicionera en su día a día.

Aunque también advierte en otro tema, que canta así para desahogarse, como Jesús cuando reaccionó ante los mercaderes que ocuparon su templo. "Quisiera ser menos complicado y más comprendido". "Piensa bien lo que vas a hacer. El agua derramada no se vuelve a recoger". No comprende como “los dos caras pueden dormir tranquilos”. "Nunca dejes que un comentario te complique, porque aún mejorando el mundo, alguien habrá que te critique".

Y finalmente un último pensamiento de este chico, El Can: "El que no aprende de lo malo, vive del fracaso".

Aprendí también que no le importaba ser llamado El Perro o El Can. Cogido como buen animal, pues decía ser verdadero en sus escritos.

Frases para la reflexión, de un ser humano que hace cinco años estaba vivo. De un contemporáneo pues. Frases de un hoy, y sin embargo, tan sentidas y profundas, que parecen impropias de esta época. Algunos de sus vídeos YouTube tienen un número considerable de visualizaciones y van en aumento. Está claro que no se muere el que se va, como repetías, sino el que se olvida. Tú sigues vivo, de alguna manera.