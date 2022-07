La deuda española Los gastos han de acomodarse a los ingresos de forma tal que se pueda mantener el equilibrio Manuel Villegas

martes, 26 de julio de 2022, 09:56 h (CET) Que una familia no debe de gastar más de lo que ingresa es un axioma y como tal no necesita demostración, que cualquier persona, por muy poco caletre que tenga, comprende. Una ama de casa, por muy cerril que sea, sabe que no puede estirar la manga más allá de lo que da el brazo. Los gastos han de acomodarse a los ingresos de forma tal que se pueda mantener el equilibrio familiar. No soy economista, pero considero que no hay que ir a ninguna facultad para aprender eso. Esta previsión es consustancial con nuestra cultura occidental, ya en que siglo IV de nuestra era, cuando Diocleciano, tras la división del Imperio, con el deseo de mantener saneado el erario, comprendió que se hacía necesaria una transformación de las finanzas, por ello mandó que se hiciese un exhaustivo censo de los posibles ingresos para que los gastos se adecuasen a ellos, de forma tal que se pudiese llegar al déficit cero logrando una economía estatal saneada. Bien esto que en sermo vulgaris parece una verdad de Perogrullo, nuestros gobernantes, especialmente este inefable e inenarrable Pedro Sánchez no entiende. Su objetivo es gastar y despilfarrar sin preocuparse del mañana, ni que se deja a nuestros descendientes una deuda que posiblemente no se salde en dos o más generaciones. A él se le da un ardite. Los números hablan claro. En mayo pasado la deuda pública creció en 11.058 millones de euros respecto a abril, de forma que la total ha pasado de 1.445.426 millones a 1.456.484, y la deuda per cápita, comparada con la de mayo de 2021, ha crecido 1.154 euros por habitante, o sea, somos más pobres en esa cantidad. En otras palabras la deuda de mayo es el 117,7% del PIB. Hemos estirado la manga más que el brazo. Desde hoy, 25 de julio de 2022 y hasta el 25 de octubre, los jóvenes españoles que cumplan la mayoría de edad en este año pueden solicitar el Bono Cultural Joven por el que percibirán una ayuda directa de 400€ para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. Pregunto, ¿tendrán que presentar factura de lo que los han empleado? ¿O será un "coladero"sin puertas? Ya Zapatero, en un intento de comprar votos, realizó una operación similar que fue un rotundo fracaso. Pero este cabeza hueca, que no ve más allá de sus narices, no entiende que lo que hay que dar a los jóvenes es trabajo y seguridad en sus empleos. Ciertamente esto no depende totalmente del Gobierno, pero sí es tarea suya crear una condiciones favorables para que las empresas, que son las que crean riqueza, no tengan trabas ni se les impongan nuevos impuestos con los que lo único que se consigue es que el capital, que es tan miedoso, se marche de nuestra Patria. A veces me pregunto ¿a quién obedece Pedro Sánchez que en todas las actuaciones que comete parece que quiere destruir a España?

