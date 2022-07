S. J. Pueyo defiende el género fantástico en el Premio literario Amazon Storyteller 2022: «Espero que este año le den una oportunidad»

S. J. Pueyo lo tiene muy claro. Quiere ser una escritora comprometida con el papel de la mujer en literatura y quiere crear novelas que entrañen una importante crítica social y que rompan con los esquemas preestablecidos. Además, desea defender el género fantástico a capa y espada.

El legado de la sangre es su primera novela, una historia de fantasía adulta en la ciudad de Valencia que se presenta al Premio literario Amazon Storyteller y que ya está cautivando a muchos lectores.



¿Cómo surgió la idea de escribir El legado de la sangre? Uff… La idea viene de lejos. Todo surgió de un relato corto que escribí cuando iba al instituto y con el que gané un concurso. Un profesor me dijo que debía desarrollar la historia y desde entonces vivía conmigo la idea. ¡Imagina la de años que llevaba presa en mi cabeza!

Esta pregunta es un poco existencialista. ¿Eras escritora antes de El legado de la sangre o fue esta novela la que te ha convertido en escritora, independientemente de cuándo la publicaras? Esto es como el huevo o la gallina, ¿no? Je, je. Para mí, ser capaz de sentarme a escribir y llegar hasta el punto final, es lo que me ha hecho escritora. Hasta entonces, no me consideraba escritora como tal, aunque era un runrún que siempre he llevado dentro.



La portada está llamando muchísimo la atención y teniendo mucho éxito. En ella aparecen distintos elementos relacionados con la trama. ¿Puedes hablarnos un poco de ellos? No quiero desvelar nada de la trama…Pero cada elemento es una pieza clave en la historia: el tatuaje de la protagonista, que es un elemento que va a dar mucho juego en la historia; la cruz invertida, que marca a los «malos»; las espinas, que simbolizan el mal que rodea a la protagonista y del que no es consciente…

Lo más importante, ¿cuál es el hilo conductor de El legado de la sangre? La historia familiar. En la novela nos encontramos dos líneas temporales que se entrelazan contándonos una historia familiar que se vio marcada en el pasado y que definirá el futuro de nuestra protagonista.

¿Qué opinas del género fantástico? ¿Crees que está suficientemente reconocido? Para nada. Es un género muy infravalorado, que se considera para niños, poco serio y que, durante mucho tiempo, ha estado copado por hombres. Pero ahora creo que está empezando a cambiar un poco el panorama actual, gracias a autoras superventas como Sarah J. Maas, Jennifer L. Armentrout o V. E. Schwab que están abriendo un camino nuevo hacia historias más adultas y no tan juveniles.

¿Por qué has decidido autopublicarte? ¿Y presentarte al Premio literario Amazon? Bueno, cuando terminé el primer borrador y llegó el momento de decidir qué hacer con él, tenía dos opciones: buscar editorial, arriesgarme y esperar seis meses, o lanzarme a la piscina de la autopublicación. La paciencia no es mi punto fuerte y tenía muy claro el producto final que quería presentar al mercado, así que decidí rodearme de un equipo de profesionales que me ayudaran a conseguirlo. No ha sido un camino rápido ni sencillo, pero pasaría de nuevo por él sin pensarlo. Creo que ha sido una buena decisión.

En cuanto al Premio literario Amazon, la responsable es Eva Fraile, mi agente. Gracias a ella conocí el premio y me lancé a ello, aunque el género fantástico es el gran olvidado del concurso, espero que este año le den una oportunidad y tengamos representación.