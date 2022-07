​Mallorca apuesta por la sostenibilidad en la producción de rodajes en la isla La isla ya ha sido escenario de numerosas películas y anuncios a través de las cuales realizar un recorrido turístico por algunas de sus zonas más emblemáticas Redacción

sábado, 23 de julio de 2022

El Consell y el Govern han invertido más de 2 millones de euros de los fondos europeos Next Generation en Green Film Shooting Plan, un proyecto destinado a fomentar prácticas sostenibles en las producciones audiovisuales que tienen lugar en Mallorca. La isla ya ha sido escenario de numerosas películas y anuncios a través de las cuales es posible realizar un recorrido turístico por algunas de sus zonas más emblemáticas.



El Consell de Mallorca ha lanzado el proyecto Green Film Shooting Plan, un plan que destina 2.150.000 € a acompañar al sector audiovisual hacia prácticas sostenibles en los rodajes en Mallorca. Esta iniciativa permitirá dar apoyo y financiación a las empresas del sector en la adquisición y la incorporación de todas las tecnologías que permitan producir de una manera más sostenible y circular.

El proyecto Green Film Shooting Plan, que recibe financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, incide en facilitar a las empresas y profesionales la transición hacia modelos de trabajo y de prestación de servicios más de acuerdo con la sostenibilidad, la circularidad y más respetuosos con el medio ambiente. El periodo de aplicación es de 2022 a 2024.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha asegurado que “el sector audiovisual de Mallorca es estratégico y también palanca para la transición verde, por eso uno de nuestros proyectos más importantes que llevamos a cabo con los fondos europeos apuesta por ser referentes también en sostenibilidad en los rodajes y producción audiovisual. Con el Green Film Shooting nos alineamos con Europa y mostramos que Mallorca no solo es una isla de cine, sino que lidera proyectos de sostenibilidad y circularidad”.

Por su parte, el conceller Andreu Serra ha afirmado que “queremos que todos los rodajes que se hagan en Mallorca sean a partir de ahora más respetuosos con el medio ambiente. Que sean sostenibles y participen en la economía circular, como estamos impulsando en el resto de sectores productivos”.

El Green Film Shooting Plan presentará líneas de ayudas para las empresas para el uso de la energía eléctrica de origen renovable, la movilidad a través de vehículos eléctricos o híbridos, la eliminación del plástico en el abastecimiento de agua, el tratamiento de los residuos orgánicos del catering o el consumo de alimentos locales y de kilómetro cero.

El proyecto también prestará atención especial a la formación, para que todos los profesionales y empresas audiovisuales de Mallorca puedan conocer las técnicas y procedimientos de esta nueva manera de trabajar. El objetivo es que cualquier productor que decida rodar en Mallorca lo pueda hacer con todas las garantías de cumplir las exigencias de Green Shooting que se están implantando en Europa y en el resto del mundo.

Un tercer aspecto que se incluye en este plan es la mitigación de la huella de carbono que producen los desplazamientos de los profesionales y equipos que se trasladan a Mallorca para los rodajes. Por una parte, se potenciará la contratación de artistas, profesionales y técnicos locales. Pero para los desplazamientos que no se pueden evitar y para compensar las emisiones de dióxido de carbono, se impulsará el proyecto Film Food Forest, que fomentará el consumo de fruta y vegetales de kilómetro cero en los rodajes y la reducción de la huella de carbono de las producciones audiovisuales.

Apuesta por el sector audiovisual

El Consell de Mallorca, a través de la Mallorca Film Comission, ha mostrado un apoyo continuo y creciente hacia el sector audiovisual. La institución insular es una impulsora decidida del sector audiovisual mallorquín, por lo cual acompaña a los productores y sus proyectos en todas las etapas de la producción, desde el proceso de creación hasta el momento de la distribución.

El audiovisual es un sector estratégico, que cuenta con un triple interés. Por una parte, es una importante actividad cultural. De la otra, crea puestos de trabajo, contribuye a la economía local a través de la diversificación y la desestacionalización, y consolida un sector industrial en pleno desarrollo. Y, para acabar, también juega un papel importante en la promoción turística y en el hecho de dar a conocer Mallorca. Sirve de escaparate y altavoz para enseñar nuestra isla al mundo.

