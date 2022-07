​Inés Rosado, piloto de tándem de doce años y promesa Cofidis, galardonada con el Premio Nacional de Juventud Su candidatura fue presentada por la Federación Madrileña de Ciclismo Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 23 de julio de 2022, 12:05 h (CET)

El Instituto Nacional de la Juventud (Injuve) ha dado a conocer el fallo de sus premios correspondientes a la edición de 2022, en la que se reconoce a Inés Rosado en la categoría de Deporte. La ciclista de 12 años es piloto de tándem de Lucía Peña y ambas forman parte del Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas.



Tal y como explica el Injuve, “Inés Rosado García es un ejemplo de solidaridad, superación y trabajo en equipo, cuya pasión es el ciclismo que comparte con su amiga Lucía Peña, una niña ciega, con la que ha formado el primer tándem en categoría alevín a nivel nacional del ciclismo español”.

Inés, cuya candidatura fue presentada por la Federación Madrileña de Ciclismo, “pilota el tándem, esto es ser los ojos de Lucía para que ambas puedan disfrutar de la bicicleta y que Lucía pueda cumplir su sueño de competir con otros niños”, expone el Instituto perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Inés y Lucía, ambas de 12 años y naturales de Las Navas del Marqués (Ávila), se conocen desde que eran bebés y han crecido juntas tanto en lo humano como en lo deportivo. Hace tan solo unas semanas se proclamaron vencedoras en el Campeonato de España de ciclismo en Edad Escolar.

Su progresión y, sobre todo, su proyección, les han permitido entrar en el Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo, que ayuda a los deportistas jóvenes con más talento a alcanzar el alto nivel y poder así formar parte de la selección española en futuras competiciones internacionales, con la vista puesta sobre todo en los Juegos paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Estos galardones tienen como objetivo estimular y reconocer la trayectoria y el esfuerzo de jóvenes que ponen de manifiesto su compromiso en distintos ámbitos de la sociedad. Cuentan con seis categorías -Compromiso Social, Cultura, Medio Ambiente, Deporte, Ciencia y Tecnología a y Derechos Humanos a -, dotadas cada una de ellas con un premio económico de 5.000 euros.

El jurado de los Premios estuvo presidido por Inés Mazarrasa Steinkuhler, (directora de laFundación Pluralismo y Convivencia) y formado por Esther Tórtola Herreros (representante de los jóvenes de Cuenca de la España Vaciada), Ada Santana Aguilera (presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes), Mónica Rodríguez Varela (vocal de la Junta Directiva de la CNSE) y Mercedes Roldán Sánchez (subdirectora general de Museos Estatales).

