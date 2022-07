Fundares y su Máster en Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

En una época de cambios permanentes, tanto a nivel personal como profesional, es necesario que el ser humano fortalezca su autoestima y autoconocimiento para hacer frente a cada realidad que lo rodea, a través de aspectos como la inteligencia emocional y programación neurolingüística (PNL).

Se trata de aprender a reprogramar el lenguaje de la mente a través de un conjunto de estrategias y técnicas para la comunicación, el aprendizaje y el crecimiento personal, necesarias para romper las limitaciones y conseguir cambios duraderos.

Para conseguir un cambio de mentalidad emocional, el individuo debe adquirir una serie de habilidades que le permitan explorarse a sí mismo.

En Fundares Coaching & Business son un referente en la formación para conseguir este propósito.

La importancia de la PNL para el desarrollo personal de los individuos La PNL aporta técnicas efectivas para ayudar a cada persona a saber cómo pensar y cómo comunicarse de manera eficaz con ellos mismos y con los demás, puesto que hace que el individuo tome consciencia de lo que dice y de qué manera lo dice. El discurso que uno se repite a sí mismo tiene una importancia fundamental en el desarrollo social del individuo, así como la forma que uno tiene de mirar o de moverse. Todos estos aspectos dicen mucho de una persona a su alrededor, puesto que configuran la imagen que se proyecta al exterior.

Teniendo esto en cuenta, la programación neurolingüística se presenta como una posible solución para tomar consciencia de la forma de expresión de un individuo; tanto de la comunicación verbal como de la no verbal, así como para tomar medidas al respecto con herramientas que ayuden a cambiar todo aquello que no gusta.

Máster en Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística La escuela Fundares ofrece el Máster de Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística. Se trata de una formación modular, es decir, que el estudiante puede realizar el máster a su ritmo a través de 2 estudios: el Postgrado de Inteligencia Emocional y el Postgrado en Programación Neurolingüística. De esta manera, tiene la posibilidad de elegir con qué formación prefiere empezar y adquirir un conocimiento integral en el sector.

Las clases presenciales tienen el objetivo de desarrollar las competencias mencionadas anteriormente y la parte online se lleva a cabo a través de un campus virtual que contiene ejercicios de apoyo y material didáctico que complementa lo aprendido en clase. Además, realizan tutorías grupales para reforzar y monitorizar el aprendizaje.

Formarse en este sentido permite dotarse de un conjunto de técnicas y métodos para que cada persona pueda conseguir sus metas y mejorar su calidad de vida. Durante el proceso de aprendizaje, los alumnos experimentan un cambio de actitud, poniendo fin a sus limitaciones.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.