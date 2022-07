Víctor Aroca, ‘tú eliges tu destino y tu destino es elegir’ Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de julio de 2022, 10:50 h (CET)

Víctor Aroca es el fundador del Proyecto Ave Fénix, un proyecto audiovisual interdisciplinar que aspira a transmitir mensajes de impacto por todo el mundo. Tras la primera convocatoria del casting presencial, realizada el pasado 9 de julio en Madrid, su polifacético organizador explica con todo detalle las emociones compartidas entre todos los asistentes.

Víctor, ¿cómo habéis vivido el Dream Team esta primera experiencia presencial?

Sinceramente, fue tan mágico que no puedo describirlo con palabras. Siento que hablo en nombre de todos y de todas las personas que allí nos reencontramos, fue una experiencia que superó toda expectativa.

Hay que estar allí para poder saber de qué estamos hablando, sentir toda esa vibración y energía muy elevada de personas que, como tú, desean de todo corazón ayudar a los demás, aportando su talento, magia y amor para el despertar de consciencia de esta maravillosa humanidad.

¿Cuál ha sido la parte más bonita de hacer el casting?

Lo más bello ha sido el hecho de que hemos conocido a personas increíbles gracias al propósito que nos une a través del arte, profesionales en distintas áreas, con una calidad humana desbordante. Te sientes como en casa, hablas el mismo idioma, compartes una frecuencia determinada en otra dimensión y no intentas encajar, todo fluye y nada influye.

Reunir a la familia de semillas estelares ha sido y es increíble; estamos cumpliendo el pacto que hicimos antes de venir aquí, en esta encarnación, en esta línea temporal. La verdadera familia no tiene por qué ser la de parentesco sanguíneo, para nosotros la familia son las personas que te aman de verdad.

¿Qué anécdotas nos podrías contar?

Destacaríamos la sensibilidad de los asistentes; hubo varios artistas que lloraron o se emocionaron al hablar delante de las cámaras. Realmente a nosotros nos emocionaron.

Gabriel Silva, escritor de los Ocho Kybaliones, estaba allí presente y cuando yo mencioné la palabra proyecto, de repente, se levantó eufórico e interrumpió diciendo “no me gusta la palabra proyecto, esto es ya una obra magistral proyectada al mundo“. Fue un bello impacto de energía el escuchar su decreto de la forma en el que lo dijo. Provocó el aplauso de todos los asistentes y desde ese momento ya no usamos la palabra proyecto. Realmente fue muy divertido.

¿Cómo definirías la esencia del casting?

Es el primer casting espiritual a nivel mundial de consciencia y conciencia, donde todos los artistas que participan en este nuevo universo son seleccionados por su calidad humana y frecuencia, mucho antes que por su trayectoria profesional, para elevar el arte en todas sus manifestaciones al siguiente nivel, el cual aún no se ha manifestado en esta dimensión hasta el día de hoy en los medios de comunicación del modo que estamos preparando para su lanzamiento.

Todas las semillas estelares estamos al servicio de la humanidad y el orden universal para el despertar de consciencia, siendo luz en la oscuridad.

¿Qué es el éxito para Víctor Aroca?

Éxito es disfrutar del estilo de vida que uno desea, lo cual quiere decir que no importa tanto lo que seas en la vida, importa que seas feliz con aquello que hagas y que ante todo vivas acorde a la ley de coherencia.

¿A qué te refieres con la ley de coherencia?

Cuando una persona se fija una meta o dice desear algo, ha de ser honesto consigo mismo. Muchas personas no lo consiguen porque no están realmente comprometidas con lo que ello conlleva.

Ser coherentes entre lo que decimos, pensamos, sentimos y vibramos. Cuando la ley de coherencia se manifiesta, aplicamos la ley del mínimo esfuerzo que, a diferencia de lo que podríamos interpretar, no significa no hacer nada.

Suena interesante, ¿cómo interpretas la ley del mínimo esfuerzo?

Poder aplicar la ley del mínimo esfuerzo es sencillo. En nuestras vidas ha de ser vocacional, por poner un ejemplo, un compositor no siente obligación de componer, su esencia es esa.

Un atleta no siente sacrificio para hacer deporte, es su estilo de vida, es lo natural para él y así con cualquier profesión.

Una estrella brilla por sí sola, una flor florece, la naturaleza de cada uno ha de ser reconocida antes de enfocarnos en nuestros objetivos.

La ley de coherencia nos permite tener resultados tangibles en nuestra vida y aplicar el mínimo esfuerzo de forma inteligente, pero, como tenemos libre albedrío, tú eliges tu destino y tu destino es elegir.

A nivel espiritual, ¿cuál consideras que es uno de los mayores poderes que tenemos?

“Vivir en la no dualidad es salir de la matrix”, creo que es el poder más grande que el ser humano puede manifestar y, por ende, el más desafiante. Sin dualidad no puede haber evolución, dado que precisamos de un contrapunto para poder elegir qué deseamos ser y hacer con respecto a cualquier experiencia.

Las personas que llegan a sentir plena satisfacción en la vida lo experimentan a través de los desafíos que encaran, cuando el universo te pone una gran adversidad solo te está diciendo “brilla, brilla, brilla”. Sé más consciente de tu divinidad, donde podrás crecer y renacer como el ave fénix a través de la vibración más elevada: El Amor.

La no dualidad es considerar que todo es perfecto tal y como es, que todo lo que nos ocurre sucede porque tiene un propósito de evolución.

La pregunta final que cada ser humano tendría que hacerse es: ¿sería yo el ser que soy hoy si todo hubiese sido amor, luz y paz, sin ningún altibajo? La respuesta es NO.



