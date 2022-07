​El e-commerce crece en España: cerca del 90% de consumidores compra online De cara a verano, esta tendencia se refuerza mediante la compra y reserva de viajes, ropa de baño y productos de temporada Redacción

jueves, 21 de julio de 2022, 13:27 h (CET)

Los consumidores españoles cada vez optan más por realizar compras online, tal y como refleja un estudio realizado por el departamento de análisis de Eskimoz. La agencia experta en SEO detalla en sus últimos datos obtenidos que un 88% de los consumidores realiza y realizará compras en e-commerce a lo largo de 2022. Una cifra que muestra un considerable aumento respecto a años anteriores y que roza la cumbre de una imparable tendencia de consumo que dio sus primeros pasos en España a comienzos del siglo. De cara a verano, esta tendencia se refuerza mediante la compra y reserva de viajes, ropa de baño y productos de temporada.



Además, la información obtenida muestra la importancia que tienen las búsquedas en Internet en la relación entre consumidores y empresas. Y es que un 84% de los consumidores se informa en la red previamente antes de comprar un determinado producto para poder observar sus características y alternativas. Según la agencia Eskimoz, esta investigación previa hace que un 73% de los consumidores crea que su compra ha sido más inteligente por el hecho de haber indagado sobre el producto a adquirir.

Las cifras obtenidas por el departamento de análisis de Eskimoz llegan después de dos años marcados por la pandemia del coronavirus y sus restricciones. Durante el confinamiento y meses posteriores, las compras online ganaron notoriedad al crear unos hábitos adquiridos por consumidores que no habían probado esa forma de comercio hasta ese momento. De hecho, más de la mitad de los consumidores realizaron alguna compra online durante el 2020, cuando se crearon las medidas para frenar la Covid-19, superando el 51%.

Los datos publicados muestran una tendencia ascendente en los últimos años. Según las cifras publicadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en 2021, a lo largo de 2020 se calculó que el 79,4% de los internautas españoles realizó compras online. Este dato supuso un crecimiento de más del 7% respecto al año anterior, reafirmando esa tendencia al alza. El porcentaje de un 88% de consumidores que realiza compras online viene a certificar la importancia del e-commerce y su implantación entre los ciudadanos españoles. Esta tendencia de comprar por Internet, además, no es incompatible con la compra presencial en tiendas físicas. “Las compras online y en tiendas físicas son complementarias, pero la tendencia ascendente del e-commerce viene a confirmar la seguridad que hay entre el consumidor para dar sus datos bancarios por Internet”, reconoce Maxence Marius, director general en España de la agencia Eskimoz.

Debido a este aumento en las compras online, la inversión de las empresas en el plano tecnológico apunta a ir a mayores. Las marcas cada vez se centran más en convencer al consumidor y distinguirse de sus competidores. Mediante técnicas como el posicionamiento SEO o estrategias de marketing, las empresas intentan adaptarse a esta nueva época de vender sin mostrar su producto de forma presencial.

El SEO supone una parte fundamental en el proceso de ventas online. Una buena estrategia en este aspecto permite una mayor visibilidad para que la empresa llegue al consumidor. Más teniendo en cuenta que el móvil, el ordenador y la tablet son los dispositivos, por ese orden, por los que accede de forma más frecuente el consumidor a la hora de comprar online.

