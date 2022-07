La plataforma donde aprender sobre crypto y blockchain ya tiene fecha de inauguración Busca democratizar toda la información técnica disponible sobre criptomonedas, blockchain, NFTs y demás temas financieros Redacción

En 2021 las criptomonedas generaron más de 60.000 millones de euros, según un informe del Banco de España, es decir, unos 1.275 por cápita, en concepto de transacciones en el país. Estas cantidades podrían parecer que no son gran cosa, pero si tenemos en cuenta que esto supone un 10% de las realizadas en la Unión Europea ese mismo año, podríamos comenzar a verlo con otros ojos. En la actualidad, Europa se encuentra entre los primeros lugares a tener en cuenta cuando hablamos de criptomonedas, superando el 25% de la taza en la negociación global, en cifras son 845.000 millones de euros anuales, superando incluso a Norteamérica, que representa el 18%.

Contando con estos datos y con el sector de las criptomonedas evolucionando a velocidades nunca antes visto, aún resulta difícil medir su relevancia. Tanto por las limitaciones que presenta para poder hacer estimaciones acertadas sobre el alcance que tiene respecto al número de usuarios o la cuantía de las operaciones que se llevan a cabo, pero también debido a al carencia en formación y adquisición de conocimientos especializados.

Un sector tan prometedor como hermético

Los nuevos modelos financieros basados en tecnologías, como las criptomonedas, llevan pocos años entre nosotros. Aunque se trate de una tendencia en alza y posicionándose como uno de los segmentos de inversión más prometedores a nivel global, obtener conocimientos sobre el tema sigue siendo contando con barreras muy altas para los que se quieran iniciar en la materia. Cada día aparecen más usuarios interesados por estas tecnologías, pero lamentablemente siguen siendo bastante herméticas.

Por suerte, este problema va perdiendo forma en gran medida gracias a que la integración de estas tecnologías se inserta con mayor rotundidad en los hábitos de consumo habituales.

Si bien es cierto que la información sobre este campo cada día está más a la mano de todos, aún sigue siendo un sector caótico en cuanto a lo académico. Principalmente porque no se cuenta con un itinerario adaptado a las necesidades de cada usuario, la oferta que existe es sesgada o inadaptada a las necesidades del contexto mundial actual. Con esta idea en mente nace Cultta. Un proyecto cuya principal misión es la de formar a este público que busca poder acceder a estos conocimiento que, en ocasiones, parece que fueran totalmente inaccesibles o difíciles de encontrar.

Cultta: Una plataforma accesible

El próximo 26 de julio se inaugurará oficialmente la plataforma a partir de un directo que reunirá a todos los influencers y al equipo de especialistas que forman parte del proyecto: @yerayzurita, @jorgecryptomatic, @antoniohdezvcs, @crypto.willy, @juegosnft, @cryptovalencia, @davidkryptos, @cryptospain, @sergiopssbtc, @the_gossip_banker_, @cryptoborh, @vicente.eth y @focus.inmetaverse

Esta plataforma busca democratizar toda la información técnica disponible sobre criptomonedas, blockchain, NFTs y demás temas financieros. Además, aquellos que imparten los planes formativos son profesionales del sector, por lo que el alumno tendrá a su alcance programas, tanto prácticos como teóricos, derivados de las clases diferidas en formato vídeo, clases en streaming o sesiones de debate.

Lo que Cultta quiere aportar al sector es accesibilidad. Con la idea de proporcionar acompañamiento a todas aquellas personas que buscan adquirir conocimientos técnicos en las finanzas digitales en mente, se diseñó la plataforma. El grado inicial de conocimientos que posean no es importante, ya que en Cultta encontrarán diferentes líneas formativas, atendiendo a las demandas de cada alumno en particular, ya se trate de usuarios expertos, principiantes o incluso startups.

Desde Cultta saben que lo importante en este mundo es adquirir unas bases sólidas de la especialidad, ya que esta destaca por ser técnica, novedosa y particularmente compleja, es por ello que la estructura formativa es guiada, para que aquellos que no cuenten con estos conocimientos no se sientan perdidos.

