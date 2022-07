JBH Financial Group SL y los Smart Contracts en la Blockchain

Empresa de desarrollo Blockchain, NFTs y tecnologías relacionadas con las criptomonedas. Desde principios de 2021, JBH Financial Group SL ha trabajado para desarrollar proyectos NFTs en la Blockchain de Ethereum, con el fin de crear Smart Contrats autoejecutables que los clientes pueden adquirir con criptomonedas.

Estos contratos se revalorizan al poner en Staking las criptomonedas en plataformas como Binance, CoinBase y Kucoin donde el valor aportado no varía al estar en USDC, la criptomoneda más estable al representar el Dólar digital. Con el staking en Binance se pueden conseguir en algunos casos unos rendimientos de hasta el 40% (tasa de interés anualizada). El riesgo es practicamente nulo ya que los USDC varían su precio muy pocos centimos, puedes ver el último año aquí, esto hace que el valor del capital se mantenga estable. De todos modos siempre recuerda hacer una evaluación de riesgos y no inviertas lo que no estas dispuesto a perder.

JBH Financial Group SL no gestiona la cartera del cliente, esta queda configurada e instalada en el móvil del cliente y los reintegros se realizan automáticamente a la cuenta del cliente. Para ello se utiliza una Wallet denominada Metamask. Para la seguridad de los usuarios, estos operadores obligan a realizar un KYC (Know Your Customer), es el proceso fundamental que define y permite las relaciones entre empresas y usuarios. El procedimiento KYC es el primer paso para que una persona pueda convertirse en cliente o usuario registrado de una organización o empresa con seguridad, garantías y cumpliendo con las normas que regulan este hecho. Como sistema de seguridad no se permite retiros a cuentas bancarias u otras Wallets que no sean titularidad del mismo cliente.

A través de Binance staking se puede recibir recompensas de manera pasiva por el simple hecho de mantener criptomonedas depositadas en un monedero como Metamask, TrustWallet, por ejemplo.

El funcionamiento del staking es similar al de un depósito a plazo fijo. El usuario "presta o mantiene bloquedas" una parte de sus criptomonedas a cambio de ganar unos intereses. Esos intereses se reciben en forma de criptomoneda. Durante el período de staking, el usuario no puede vender las criptomonedas dado que se encuentran bloqueadas hasta la finalización del staking.

En JBH Financial Group SL asisten a los clientes en todo el proceso y que toda la configuración se realice correctamente.