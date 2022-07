​La I Sotogrande Fashion Exhibition convierte el Puerto Sotogrande en una gran pasarela de moda La cordobesa Inma de la Riva ganó el I Premio Francisco Acedo

@Acedotor

miércoles, 20 de julio de 2022, 12:50 h (CET)

Exito total de público y organización de la I Sotogrande Fashion Exhibition, que ha convertido durante dos días el entorno del Puerto Sotogrande en una inmensa pasarela de moda sostenible con cultura y networking. Con los restaurantes y las sillas colocadas para el recorrido al completo se ha cubierto una pasarela sin alfombra ( ara mantener el espíritu de apoyo al medio ambiente ) de más de 250 metros en la Ribera de Marlin del emblemático puerto deportivo.

La organización corrió a cargo de Piscis Comunicación, con las promotoras de eventos Emma de Acedo y Mila Delgado y con el apoyo del Puerto Sotogrande, Sotogrande SA y Ayuntamiento de San Roque. Lo más importante se cumplió: dar visibilidad a la lucha contra el Bullying y el cáncer de mama.





14 diseñadores y marcas se dieron cita durante los dos días. La cordobesa Inma de la Riva, afincada en Marbella, recibió el Premio a la sostenibilidad por sus diseños. Consistió en un cuadro hecho a mano por los miembros de AFESOL, que trata las enfermedades mentales en la Costa del Sol. Desfilaron Inma de la Riva (Córdoba), Victor Golar (Córdoba), Angel Barrera (Campo de Gibraltar), Margarita Muñoz (Arcos de la Frontera), Paula Rojo ( Madrid ), Kyros Joyería (Marbella) , Baileys (Marbella ) y Pachamama ( Marbella ), Pepe Prieto Novias ( Sevilla ), BuluBeach (Campo de Gibraltar), Pucheta-Francisco Alarcón (con diseños novedosos espectaculares) y la gibraltareña Aowl. Y las integrantes del Concurso televisivo “Maestros de la costura” en TVE1, las sevillanas Luisa Rodríguez (tercera finalista de la primera edición), Ana González de la Fuente (cuarta edición), Ana Rodríguez Espada “Nani“ y Margarita Fernández (tercera edición).

No faltó la música con el violinista, y las cantantes Ana y Antonella en la apertura y Esperanza y Carol durante el desfile. Muy emotiva la presencia de una decena de mujeres que luchan contra el cáncer de mama como modelos improvisadas y que arrancaron una atronadora ovación de los allí presentes.



El Reino de Marruecos fue el país invitado de esta primera edición en Sotogrande. A través de la ONMT (Oficina Nacional de Turismo, con Ayoub Jillar al frente del grupo) ofreció lo más destacado de la cocina, música y folkore. Presentaron la nueva campaña turística “Tierra de la luz”. No faltó el componente cultural con una exposición de arte en el Hotel MIM de pìezas de gran valor de los artistas Isabel Soto y Pablo Cousteau.



El director del Puerto Sotogrande, Miguel Angel Díez, recibió un cuadro conmemorativo del evento realizado con elementos reciclados por AFESOL.

A destacar el trabajo del director técnico de la Pasarela. Kelvin Hewitt, así como Susana Urbano diseñadora de la salida del evento, junto con Agrojardin. Y el trabajo de la maquilladora Soledad Mata y a Juliette de San Roque, encargada de preparar a las organizadoras. El Mister España, Manu Romo, presentó el desfile del primer día. El segundo, más informal, se desarrolló en el Beach Club Chambao.

Y en el capítulo de colaboradores a SG Plus, Design Marbella Week, María Dolores Carlomarde Donate (de Teruel), Gibraldrone, David Carpenter, In2b Projects, Small Oasis, Lamborghini Wines, José Enrique, Paola Martínez Ledesma, Elizabeth de Bodegas Sire, Pino cócteles, Kristina Szkelly, La Maison Bateau, Agencia de modelos MK, Open Frontiers, etc. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La I Sotogrande Fashion Exhibition convierte el Puerto Sotogrande en una gran pasarela de moda La cordobesa Inma de la Riva ganó el I Premio La inflación también afecta a las mascotas: hay productos cuyo precio ha aumentado un 24 % El primer desembolso por un perro supera los 1.500€ ​Engels Pilarte, el chico que gana dinero y viaja mientras sueña Aporta a la economía de su familia y del país, dejando de paso un ejemplo para todos los jóvenes: soñar para luego crear con ímpetu ​Seguros de viaje: la importancia de viajar seguro Cubre los gastos y gestiones de un buen número de situaciones e imprevistos que pueden sucedernos en el transcurso de un viaje España a la cola europea de la natalidad y la conciliación laboral según Conciliar.org y la OCDE Si hay un colectivo que lo tiene más complicado a la hora de lograr una adecuada conciliación laboral y familiar son los emprendedores