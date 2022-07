​"Oswald. El Falsificador", primer documental original de Filmin La película, dirigida por Kike Maíllo ("Cosmética del enemigo") llegará a los cines y a Filmin el próximo 30 de septiembre Redacción

martes, 19 de julio de 2022, 13:11 h (CET) El próximo 30 de septiembre, Filmin estrenará en cines y en su plataforma el documental "Oswald. El Falsificador" (anteriormente anunciado con el título de "El Falsificador"), una producción de Sábado Películas, Playtime y Filmin y con la participación de El Terrat (The Mediapro Studio), Televisió de Catalunya, Televisión Española, ICEC y ICAA.



El thriller documental, dirigido por el ganador del Goya, Kike Maíllo, se ha rodado en Estados Unidos, Italia y España y en clave de true crime pictórico. Nos presenta a Oswald Aulestia Bach, pintor catalán perseguido por la justicia estadounidense por ser una de las piedras angulares de la llamada “Operación Artista”, una investigación del FBI, en colaboración con los Mossos d'Esquadra y los Carabinieri, para encarcelar a los responsables de una de las mayores tramas de falsificación de arte de las últimas décadas.

El cartel de la película, diseñado por Jordi Rins, muestra un retrato abstracto del propio Oswald Aulestia, un rostro muy reconocible y singular gracias a su gorra, el bigote blanco y las gafas de sol, que utiliza para construir su personaje, el de un hombre cautivador, que se autodefine como “un pirata”, un cínico y caradura entrañable que nos atrae por su personalidad y el misterio oculto tras sus historias. Historias que nunca sabemos del todo ciertas, pues el documental reflexiona sobre los conceptos de original y copia, realidad y leyenda, verdad y mentira.

"El falsificador" es un proyecto compuesto por una película y una serie de 3 episodios. El largometraje clausurará la 12ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest el próximo 31 de julio, y se estrenará en cines y en Filmin el día 30 de septiembre. La serie podrá verse durante los primeros meses de 2023.

Oswald. El Falsificador País y año de producción: España, 2022. Duración: 93 minutos. Dirección: Kike Maíllo. Guión: Marta-Libertad Castillo. Dirección de fotografía: Ruben Collado. Música: Marc Timón. Montaje: Antoni G. González. Productores: Toni Carrizosa, Alberto Aranda, Kike Maíllo, Dani de la Orden y Bernat Saumell.





