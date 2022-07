Oposiciones a Correos: todo lo que debes saber para prepararlas Es importante manejar contenido actualizado, ya que la normativa y las leyes son cambiantes Redacción

martes, 19 de julio de 2022, 08:31 h (CET)

Correos es uno de los organismos más estables con los que contamos en la actualidad, por ese motivo, lograr una plaza y convertirse en un trabajador de esta empresa estatal es una garantía de seguridad laboral, algo muy necesario y deseado por todos en estos tiempos.

Sin lugar a dudas, Correos es una empresa de referencia en el mercado español, además de uno de los principales operadores de paquetería. Entre los beneficios que disfrutan sus empleados destacan los salarios, buenos horarios, las ayudas o la prejubilación. Otra buena noticia es que ahora, en 2022, Correos oferta 7.757 plazas en toda España, por lo que es momento de lanzarse a opositar y conseguir una plaza como personal laboral de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.

Para ello es necesario prepararse muy bien si se quiere lograr el objetivo, pues los aspirantes a una plaza son muchos y, en consecuencia, la competencia es fuerte. Afortunadamente, llegar a superar la prueba para conseguir el éxito no es misión imposible. Todo lo contrario. A continuación te damos los mejores consejos y te contamos cómo preparar los test a oposiciones a Correos en 2022 para que lo logres sin problemas.

En este sentido, el primer paso es poner tu preparación en las mejores manos. Por fortuna, ahora cuentas con la herramienta más completa para aprobar las oposiciones a Correos. Se trata de InnoTest Correos, la app para repasar y progresar, practicando con el mejor contenido y exámenes oficiales.

Consejos para preparar las oposiciones a Correos

Es importante manejar contenido actualizado, ya que la normativa y las leyes son cambiantes.

Una de las mejores formas de prepararse es haciendo un buen número de test, de esa forma podremos comprobar nuestros progresos y ver si avanzamos asimilando conceptos.

Resulta muy práctico y recomendable ponernos a prueba con exámenes de oposiciones a Correos de convocatorias anteriores.

Aunque los contenidos no son difíciles de entender y memorizar, es importante dedicar tiempo todos los días a realizar un pequeño repaso a los diferentes temas del programa.

Diseña un plan de estudio con un horario realista y asumible en tu día a día.

Márcate objetivos de estudio y, cada cierto tiempo, comprueba que se están cumpliendo.

Requisitos para presentarse a las oposiciones de Correos

En general, los requisitos que se necesitan para presentarse a estas oposiciones son fáciles de cumplir. Entre ellos, los más destacados son:

Tener entre 18 y 65 años.

Poseer el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o titulación oficial que la sustituya.

