​Natalia Escuriola repite victoria en el Santander Golf Tour tras un final apoteósico

La doble campeona del ranking del Santander Golf Tour supo mantener la calma en los momentos finales ante la embestida de la catalana Camilla Hedberg, que completó una gran jornada final de 69 golpes. La catalana forzó el desempate con un final de lo más insospechado, embocando desde el bunker en el hoyo 17, y logrando una gran recuperación en el hoyo 18 desde el rough.





Por su parte, Natalia falló un putt de dos metros para birdie en el penúltimo hoyo, y en el 18 se quedó a media vuelta de lograr la victoria. De este modo, ambas se jugaron el triunfo en playoff. El hoyo 18 de la Real Sociedad de Golf de Neguri fue testigo del apasionante duelo entre las dos jugadoras, que acabó saldándose con la victoria de Natalia Escuriola, gracias al birdie que logró en el primer hoyo de desempate. La castellonense consiguió así su quinta victoria en el Santander Golf Tour, segunda consecutiva.







La campeona se mostró radiante al término de la prueba: “Es un subidón todavía mayor del de la semana pasada. Estoy muy contenta y confiada con mi juego, aunque es verdad que hoy no he jugado tan bien, pero me he sabido defender. Cuando he fallado green lo he salvado, y con la presión de Camilla la verdad que ha sido un día muy bonito”.





A diferencia de la victoria de la semana pasada, Natalia salió líder en esta última jornada: “estaba demasiada pendiente del resultado, y eso me ha influido al principio. Luego, cuando me he relajado, ha salido el buen juego, y así he logrado esta victoria, manteniendo la calma al final”. “Mi objetivo principal es ganar el ranking e ir a la final de la escuela de clasificación al Ladies European Tour”, finalizaba Escuriola.





Natalia consigue así su segunda victoria esta temporada que, además, le permite ampliar su liderato al frente del ranking con 104.900 puntos por delante de Camilla Hedberg, segunda con 67.200 puntos, y de Piti Martínez Bernal con 51.000 puntos.





Por detrás, la sitgetana Camilla Hedberg ha finalizado segunda en solitario tras caer en el desempate contra Natalia Escuriola, y a pesar de firmar una gran última jornada de 69 golpes. La abulense Marta Muñoz, tercera con +1 total, y la amateur vasca María Villanueva, cuarta en solitario con +2 total.





La próxima cita del Santander Golf Tour será en Golf Torrequebrada con la disputa del Santander Golf Tour LETAS Málaga, torneo cosancionado con el LET Access Series, segunda división del circuito europeo.