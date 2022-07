​Seguros de viaje: la importancia de viajar seguro Cubre los gastos y gestiones de un buen número de situaciones e imprevistos que pueden sucedernos en el transcurso de un viaje Redacción

viernes, 15 de julio de 2022

Viajar siempre es una aventura. Es un placer repleto de experiencias positivas y gratificantes. Sin embargo, por el mismo motivo, porque viajar siempre es una aventura, también podemos encontrarnos con imprevistos desagradables o situaciones no deseadas que pueden empañarnos esos días tan deseados a lo largo del año.



Afortunadamente, podemos hacer frente y salir airosos de cualquier circunstancia imprevista en nuestros viajes si tomamos una práctica y útil decisión antes de iniciar el periplo vacacional: contratar un seguro de viaje. El mercado está repleto de posibilidades y el abanico de aseguradoras es enorme, por lo que no siempre resulta sencillo decantarse por uno. Sin embargo, la buena noticia es que contamos con páginas que son de gran ayuda y nos asesoran mostrándonos las diferentes posibilidades a las que podemos optar. Por ejemplo, una comparativa de seguros de viaje en losviajesdedomi nos indicará el camino y disipará nuestras dudas a la hora de contratar el seguro que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Por qué es importante contar con un seguro de viaje

Un seguro de viaje cubre los gastos y gestiones de un buen número de situaciones e imprevistos que pueden sucedernos en el transcurso de un viaje. Es decir, si sufrimos algún percance o nos vemos sorprendidos por un problema inesperado, ya sea antes o durante el viaje, si está cubierto por el seguro, vamos a ahorrar dinero, tiempo y también vamos a ganar en tranquilidad, ya que se ocupa de solucionar la situación creada por el imprevisto.

Solución e indemnizaciones ante la pérdida del equipaje o ante retrasos en el transporte, asistencia jurídica o asistencia médica son, entre otros aspectos, los servicios que nos proporciona una buena cobertura de un seguro de viaje. Aunque, interesa destacar que, dependiendo de las circunstancias y destino del viaje, pueden incluirse cláusulas más específicas que cubran aspectos puntuales, por ejemplo, en el caso de que nuestra intención sea realizar exploraciones o excursiones de aventura que impliquen cierto riesgo.

La sensación de tranquilidad que proporciona un seguro de viaje nos ayudará a disfrutar al cien por cien de la experiencia. Además, cuentan con un servicio de asistencia 24 horas para poder comunicar cualquier incidencia si ésta se produce.

Una de las mayores preocupaciones del viajero, especialmente cuando se viaja al extranjero, es recibir una asistencia médica de calidad en caso de necesitarla. Las aseguradoras tienen acuerdos con algunos de los mejores centros de salud y clínicas en todo el mundo, por lo que resultará sencillo recibir asistencia sea cual sea el destino, con la confianza y tranquilidad de no tener que añadir costes adicionales.

Ahora, en tiempos de Covid, un seguro de viaje nos puede cubrir también cualquier problema que surja en torno a cuestiones como entrar o salir de un país, costes de alojamiento en caso de cuarentena, normas y requisitos del destino, etc.

