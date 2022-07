Cinco razones para pasarse al maquillaje vegano No sólo evita ingredientes cuestionables, también salva vidas, sus productos contienen más nutrientes y sus envases son respetuosos con el planeta Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 14 de julio de 2022, 11:43 h (CET) Muchas marcas que conocemos o incluso que usamos pueden hacer un bien a nuestra piel, pero terminan a la larga haciéndole daño al medio ambiente o a los animales. Y es que con una industria repleta de productos de origen animal, la transición a un estilo de vida vegano y sostenible se vuelve una odisea, aunque ojo, los beneficios de usar maquillaje vegano son muchos y merece la pena, por ejemplo estos cinco que destacan desde la firma Amelia Cosmetics (ameliacosmeticshop.com).





La cosmética vegana no sólo evita ingredientes cuestionables, también salva vidas, sus productos contienen más nutrientes y sus envases son respetuosos con el planeta. A esto le podemos sumar que suele ser más segura para la piel ya que el cuerpo tolera y procesa mucho mejor los activos naturales que los que no lo son. La firma Amelia Cosmetics apuesta por este tipo de belleza con una filosofía muy clara y contundente al respecto:

1/ Salva vidas: Los animales de laboratorio son puestos en jaulas diminutas y la única emoción que experimentan durante sus vidas es el miedo, además de estar en condiciones deplorables. Cuando ya no los necesitan son sacrificados y arrojados a contenedores como si sus vidas no importaran. Las pruebas con animales no solo es una práctica bastante cruel, sino que también han perdido sentido. Uno de los beneficios de cambiarse a productos de belleza veganos, es la satisfacción de salvarle la vida a cientos de animales. Si todos usáramos productos cosméticos libres de crueldad animal, se salvarían miles de millones de animales cada año.

2/ Evita los ingredientes cuestionables: Algunos maquillajes incluyen orina, insectos, lana de oveja o pezuñas molidas. Si en condiciones normales no comerías algunas de estas cosas… ¿por qué querrías ponerlas en tu piel?. El cuerpo sabe procesar en cambio, mucho mejor los ingredientes naturales, como es el caso de cientos de plantas y flores.

3/ Contiene más nutrientes: Las plantas son la fuente más rica de vitaminas, minerales, antioxidantes y nutrientes esenciales. Dado que el maquillaje vegano está hecho a base de plantas, puedes darle a tu piel el combustible que necesita para mantenerse joven y radiante.

4/ Sus envases son respetuosos con el planeta: ¿Sabías que los grandes hoteles tiran 1 82,500,000 botellas plásticas de champú cada año? si piensas en tu propia rutina de belleza, te sorprendería la cantidad de desechos que produce. Como el plástico no es biodegradable y puede envenenar nuestra cadena alimentaria, encontrar las formas de reducirlo y reutilizarlo puede marcar una diferencia enorme para nuestro planeta.

5/ Una solución a los problemas de piel sensible: Si tienes la piel sensible, con problemas de acné, rosácea o la piel demasiado grasa o seca, lo mejor es encontrar una rutina que se adapte a esas necesidades particulares. Puedes darle un descanso a tu piel usando maquillaje vegano que no le cause más daño. Este, es mucho más seguro, absorbido directamente por el torrente sanguíneo para circular por todo el cuerpo.

