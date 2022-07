¿En qué consiste la Hipnosis Ericksoniana?, por Psicosoluciones Burgos Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 11:18 h (CET)

La hipnosis es una técnica de la psicología empleada para colocar a una persona en estado de trance con el fin de acceder a zonas de su consciencia para tratar problemas específicos. Esta herramienta psicológica ha evolucionado gracias a los aportes del Dr. Milton H. Erickson, quien desarrolló la hipnosis ericksoniana.

Este tipo de hipnosis es especialmente útil por la rapidez con que surgen sus efectos positivos en los pacientes y es utilizado por psicólogos especialistas como los de Psicosoluciones Burgos en el tratamiento psicoterapéutico.

¿En qué consiste la hipnosis ericksoniana? La hipnosis ericksoniana es una terapia psicológica que utiliza los propios recursos de la mente (como recuerdos y asociaciones mentales) como punto de partida para el tratamiento de problemas y condiciones del paciente. En esta terapia la persona descubre aprendizajes, experiencias de vida y destrezas de su mente que se encuentran ocultas en sí misma y que no son comprendidas o no han sido entrenadas de manera apropiada. Con este tesoro de habilidades mentales el paciente puede encontrar una nueva manera de enfrentar diferentes condiciones psicológicas, psicosomáticas y hasta enfermedades de una manera más efectiva. De hecho, esta hipnosis es eficaz en el tratamiento de afecciones como el dolor crónico y en situaciones de tabaquismo, sobrepeso, depresión, etc. La terapia ericksoniana se caracteriza por arrojar resultados de forma rápida a través de procesos de cambio cortos y menos incómodos o dolorosos. En Psicosoluciones Burgos se especializan en la aplicación de esta terapia de hipnosis.

El centro psicológico Psicosoluciones Burgos se especializa en terapia ericksoniana Sabina Mussons Simón es una psicóloga ampliamente preparada que cuenta con un TSU en mindfulness, maestría en hipnosis clínica ericksoniana y especializaciones en psicología de la salud, terapias contextuales y de tercera generación, etc. Ella dirige el Gabinete de Psicología Psicosoluciones desde el cual ofrece distintos servicios psicológicos y psicoterapias de alta calidad. Sabina se especializa en el desarrollo de sesiones de hipnosis ericksoniana en su centro psicológico, a las cuales se puede acceder mediante citas online desde su página web. Además, ofrece otros servicios para el control de la ansiedad, regulación emocional, tratamiento de miedos y fobias, trastornos del sueño, atención psicológica, TEP y más. De igual forma, trabaja en la resolución de conflictos familiares, orientación profesional y atiende a pacientes de todas las edades. Sus servicios permiten el tratamiento integral de todas las áreas de desarrollo personal de sus pacientes con el propósito de lograr su crecimiento, superación y logro de metas en todos los niveles propuestos.

En resumen, las terapias de hipnosis ericksoniana permiten un rápido avance en el desarrollo de técnicas para la resolución de dificultades personales. Al ser aplicada por psicólogos experimentados como los de Psicosoluciones Burgos, esta terapia puede obtener grandes logros en el desarrollo individual y social de las personas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo conseguir la mejor hipoteca? ¿En qué consiste la vacumterapia?, por Mar Mauriz Fisioterapia AP Financial Search ofrece financiación del 100 % en la compra de viviendas Vivir de internet es posible gracias al programa low cost de Easy Digital System QUALO, un aliado para impulsar la actividad comercial de cualquier empresa