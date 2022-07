El concepto Love Environment llega al mundo de la relojería de la mano de Neckmarine Ofrecen a los consumidores productos respetuosos con el medio ambiente Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 13 de julio de 2022, 09:24 h (CET) La concienciación sobre la conservación del medio ambiente es una realidad que poco a poco ha ido calando en los diferentes sectores de la actividad económica. Tanto es así que algunas marcas no sólo impulsan políticas sostenibles, sino que basan sus productos en soluciones compatibles con la filosofía o concepto “Love Environment”, que tiene en cuenta el reciclaje posterior del producto una vez finalizada su vida útil.

Así lo pensaron directivos de la marca de relojes Neckmarine, la cual pretende encabezar con esta iniciativa el listado de compañías del sector de la relojería que ofertan a los consumidores productos respetuosos con el medio ambiente.

Para lograr este objetivo la marca de relojes Neckmarine entregará a cada cliente con cada reloj de su recién lanzada colección Coral Reef, un cupón por importe de 5 euros que será abonado directamente al cliente -al final de la vida útil del reloj- como incentivo para que lo entregue a la marca con el fin de que se lleve a buen término todo el proceso de reciclaje de los componentes.

Conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promulgados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), todos los estamentos buscan metas a alcanzar en los próximos ejercicios en materia ecológica. Desde el punto de vista de las empresas, iniciativas como la de Neckmarine pretenden reducir el impacto ambiental derivado de su actividad, impulsando de este modo una gestión responsable “por un mundo más limpio”.

Nueva colección Coral Reef de Neckmarine

Este verano, la marca de relojes Neckmarine introduce una nueva colección de relojes super-ligeros fabricados con resina ultrarresistente para disfrutar de todo tipo de actividades deportivas y lúdicas gracias a sus altas prestaciones deportivas.



Por todos es conocida la vinculación de los relojes Neckmarine con el deporte de alta competición y que ha llevado a la marca a ser durante años el reloj oficial de la Federación Española de Vela y patrocinador de numerosas regatas y eventos deportivos.

Los relojes Neckmarine -también la nueva colección Coral Reef- está ya disponible en las principales tiendas, no en vano se trata de una de las marcas de relojes con mejor distribución, encontrándose disponibles en los centros de El Corte Inglés, las principales joyerías y relojerías y también en su página web www.neckmarine.com.

Neckmarine estará presente en la próxima edición de Madrid JOYA (Septiembre de 2022) Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.