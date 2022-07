Riot Games estrenará el evento Guardianas de las Estrellas el próximo 14 de julio

Hoy, Riot Games, la desarrolladora y distribuidora, ha anunciado los detalles de su evento mundial de Guardianas de las estrellas: una experiencia mágica de 10 semanas que unirá tanto a jugadores de todo el planeta como a fans del anime con contenido inmersivo en los juegos y eventos fuera de ellos. El evento de las Guardianas de las estrellas comenzará el jueves, 14 de julio, a nivel mundial con la publicación de la canción y el vídeo musical de Everything Goes On, creada por Porter Robinson. Después, tanto jugadores como fans podrán disfrutar del lanzamiento de contenido en League of Legends, League of Legends: Wild Rift y Legends of Runeterra; del estreno de Sessions: Guardianas de las estrellas; y del lanzamiento de una línea de merchandising.



Guardianas de las estrellas es el homenaje de Riot Games a los animes de chicas mágicas (mahō shōjo), un género que empodera a las mujeres jóvenes, muestra la importancia de la amistad y celebra la representación auténtica de uno mismo. Al igual que el contenido y las series anteriores, Guardianas de las estrellas representa un vibrante universo alternativo que se centra en un joven elenco de campeones que lidian con la vida escolar de día y las responsabilidades de las guerreras mágicas de noche.



Jeremy Lee, productor ejecutivo de League of Legends, comenta:





"Guardianas de las estrellas es un universo que nuestros jugadores adoran y del que llevan años queriendo ver más contenido. Nos emociona muchísimo traerlo de vuelta por todo lo alto en múltiples títulos y partes de Riot, y cooperar con tantísimos colaboradores increíbles para demostrar todo el potencial de este universo a nuestros jugadores, y a los posibles nuevos fans a los que les gusta este tipo de magia tanto como a nosotros".



El pistoletazo de salida del evento lo dará el lanzamiento de Everything Goes On, una canción creada por el aclamado vocalista, compositor y productor Porter Robinson. Robinson ha compuesto, producido y cantado en el tema Everything Goes On cuenta la historia de dos guardianas de las estrellas, cada una de las cuales asume sus pérdidas y encuentra las fuerzas necesarias para seguir adelante con sus nuevos camaradas. La canción estará disponible en las principales plataformas de streaming y su vídeo musical se estrenará en YouTube.





En esta entrega de Guardianas de las estrellas, nuevas caras se unirán a vuestros antiguos favoritos en tres títulos de Riot:



● League of Legends, el MOBA para ordenador más jugado del mundo, lanzará 12 nuevos aspectos de las guardianas de las estrellas, una experiencia narrativa del cliente llamada Guardianas de las estrellas: Otro cielo, una nueva campeona y un pase del evento con el que desbloquear todavía más contenido:





Lanzamiento de campeona: Nilah, la Alegría Desatada (ADC).

Aspectos: Akali (legendario), Kai'Sa (legendario), Ekko, Sona, Taliyah, Quinn, Nilah y Rell guardianes de las estrellas; Morgana y Fiddlesticks némesis de las estrellas; y las ediciones de prestigio de Ekko y Syndra guardianes de las estrellas.

Pase del evento de Guardianas de las estrellas de LoL (y de TFT).

Vuelve el modo de juego de Libro de hechizos definitivos.

Nuevos emoticonos, chromas y guardianes.

Experiencia narrativa del cliente - Guardianas de las estrellas: Otro cielo (exclusiva de LoL).

■ A través de las partidas de LoL y TFT, los jugadores progresarán en una emocionante historia de amor y pérdida, de perdón y amistad desde el punto de vista de un nuevo equipo liderado por Akali y Kai'Sa. Al mismo tiempo, al completar misiones de campeones en el juego, aumentarán su "vínculo" con las diferentes guardianas, desbloquearán recompensas y descubrirán nuevas historias.

● League of Legends: Wild Rift, el MOBA para móvil de Riot Games, contará con guardianes de las estrellas tanto nuevos como recurrentes durante este evento, además de una experiencia narrativa del cliente en la que aparecerán los compañeros de las guardianas de las estrellas:





Aspectos: Orianna, Seraphine, Ahri, Senna, Xayah, Rakan y Miss Fortune guardianes de las estrellas; y Rakan y Xayah guardianes de las estrellas redimidos.

Pase del evento de Guardianas de las estrellas de WR.

Experiencia narrativa del cliente (exclusiva de WR).

■ Los jugadores presenciarán en primera persona el viaje que recorrerá Xayah para salvar a Rakan con la ayuda de nuevas guardianas. Subirán de nivel a su escuadrón y sus compañeros a través de una serie de misiones durante el juego, donde lucharán contra monstruos y seguirán a las increíbles guardianas mientras aprenden a perdonar y a forjar nuevas amistades.

● Legends of Runeterra, el premiado juego de cartas digital, lo celebrará con el lanzamiento de aspectos para cartas, guardianes y tableros inspirados en las Guardianas de las estrellas:





Aspectos: Gwen, Kai'Sa, Jinx, Senna, Quinn, Taliyah, Lulu y Soraka guardianas de las estrellas.

Además, Kai'Sa guardiana de las estrellas será el primer aspecto legendario de LoR, por lo que incluirá ilustraciones de cartas exclusivas, nuevas frases y una animación única de subida de nivel.

Guardianes: Dragón guardián de las estrellas y Gwen muñeca.

Tablero: tablero legendario Escenario de luz estelar

Nuevos emoticonos y reversos.



Como parte del evento, el equipo de música de Riot Games lanzará su tercer álbum de música para creadores, inspirado y nombrado en honor al evento, Sessions: Guardianas de las estrellas. Las canciones de los dos álbumes de Sessions anteriores se han reproducido en total más de 43 millones de veces en las principales plataformas de streaming y ofrecen a los creadores un catálogo de música vibrante y única que pueden utilizar gratis en su contenido. Tanto jugadores como fans podrán disfrutar de música dance y electrónica en este tercer álbum, que también juguetea con el glitch pop, el funk futurista y el kawaii bass. Estos son los artistas que han participado en el álbum:



● 3D BLAST

● bear bear & friends

● chromonicci

● ev.exi

● FIBRE

● Hyleo

● leon chang

● Mélonade

● Mere Notilde

● Rob Robinson

● Semoothe

● Snail's House

● Strawberry Station

● suteki

● Synthion

● TANUKI



El Riot Games Social Impact Fund, el motor benéfico de Riot, también se pondrá en marcha para apoyar a organizaciones benéficas de todo el mundo, para lo que ofrecerá a los jugadores múltiples formas de contribuir a través del evento. Entre el 14 de julio y el 15 de agosto, Riot Games contribuirá con un 20 % de los beneficios provenientes de las ventas del pase del evento de Guardianas de las estrellas en League of Legends al Riot Games Social Impact Fund, en colaboración con ImpactAssets. Del 28 de julio al 29 de agosto, Riot destinará un 100 % de los beneficios de Taliyah guardiana de las estrellas y de las ventas de los paquetes relacionados al Riot Games Social Impact Fund. Estos son los artículos que entran en la promoción:



● Taliyah guardiana de las estrellas (solo el aspecto)

● Set de Taliyah guardiana de las estrellas + borde

● Paquete de chromas de Taliyah guardiana de las estrellas

● Paquete All-Star de Taliyah guardiana de las estrellas



En Wild Rift, por cada 10 monstruos del caos derrotados por los jugadores entre el 14 de julio y el 11 de agosto en la experiencia narrativa del cliente, Riot Games destinará 1 $ al Riot Games Social Impact Fund, hasta un máximo de 2 millones de dólares.



Por último, los jugadores podrán demostrar lo mucho que les gustan las guardianas de las estrellas con merchandising oficial de Riot Games: peluches, ropa, joyas y mucho más; a partir del 14 de julio. La colección oficial incluye productos diseñados por Riot y productos de colaboradores como Good Smile Company y Secretlab:



● Good Smile Company





Figura de Zoe guardiana de las estrellas a escala 1/7 (reserva)

Figura de Jinx guardiana de las estrellas a escala 1/7 (reserva)

● Secretlab





Cojín de Guardianas de las estrellas

Cojín de Estrella del Crepúsculo (agosto)

● RockLove Jewelry





Colgante de la varita de Soraka guardiana de las estrellas

Anillo de Ina de Guardianas de las estrellas

Guardapelo de Guardianas de las estrellas

Colgante de Kiko guardián de las estrellas

Pulseras de la amistad de Guardianas de las estrellas (reserva)

■ Pulsera de la amistad de Kai'Sa guardiana de las estrellas

■ Pulsera de la amistad de Akali guardiana de las estrellas

● EMP (exclusivo de EU. Los nombres de los productos no son definitivos)





Chaqueta universitaria de Guardianas de las estrellas

Falda de Guardianas de las estrellas " Lanzamiento de septiembre

Vestido de Guardianas de las estrellas " Lanzamiento en septiembre

Camiseta de Guardianas de las estrellas Kai’Sa

Camisa de Guardianas de las estrellas Miss Fortune



Además de esto, a partir del 14 de julio durante un mes, los bares Meltdown de Barcelona y Madrid se vestirán de la temática Star Guardian ofreciendo cócteles tematizados especialmente diseñados para la ocasión, swag exclusivo, oportunidad de ganar aspectos, entr otras cosas. Desde retos en League of Legends o en Wild Rift hasta pruebas para testear el conocimiento de Star Guardian.