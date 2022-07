Córdoba y Sevilla, un paseo por la España antigua Si aún no sabes por qué destino decantarte, visita estas dos ciudades de Andalucía y trasládate a otro tiempo durante tus vacaciones Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 12 de julio de 2022, 10:12 h (CET)

A la hora de planificar un viaje es importante tener claro qué ciudades, monumentos y lugares se quieren visitar, para no quedarnos sin visitar alguno de estos sitios. Existen multitud de páginas web y blogs sobre viajes que aconsejan sobre estos aspectos. Una de estas páginas es AnsiaViajera, donde ofrecen publicaciones interesantes sobre varios destinos de España y África.

Veamos a continuación sus recomendaciones sobre dos de las grandes ciudades de Andalucía: Córdoba y Sevilla.

Córdoba, la capital del Califato Omeya

Tanto Córdoba como Sevilla fueron dos ciudades de gran importancia durante la estancia de los musulmanes en la Península desde el año 711 hasta el 1492. Con la instauración del Califato Independiente, que se separaba del Califato de Damasco, en el año 929, Córdoba se convertía en la capital del Imperio Islámico de la Península Ibérica. Muestra de ello es su conservada arquitectura y las calles de la ciudad, en la que a día de hoy, aún se respiran los aires antiguos de aquella civilización.

Sin embargo, en nuestra visita a esta ciudad podemos remontarnos a siglos antes. Cerca de la plaza de Gonzalo Fernández de Córdoba, situada en el centro del casco antiguo, se encuentran al aire libre las once columnas de un templo romano del siglo I d. C. Si sientes una gran pasión por esta civilización, tampoco puedes dejar de visitar el Puente Romano, que conecta con la Torre de la Calahorra y el Anfiteatro.

La principal atracción turística de Córdoba es, sin duda alguna, la Mezquita-Catedral. Comenzada a construir en el año 784 y convertida en catedral en 1238, su interior es una mezcla de las dos religiones de la península del momento. Nada más entrar al recinto encontrarás el famoso Patio de los Naranjos, llamado así por los árboles que adornan este espacio. En su interior podrás contemplar la evolución de la arquitectura islámica y su grandeza, ya que en su tiempo, fue la segunda mezquita más grande del mundo después de La Meca. En el centro de la Mezquita-Catedral se sitúa el altar y el coro, una construcción de madera y otros ricos materiales, junto al retablo y el órgano del Evangelio, elementos cuya disposición central y tamaño sorprenden a todos los visitantes.

En este edificio sagrado reposan los restos de personajes ilustres de la ciudad, entre los que destaca el poeta barroco Luis de Góngora, homenajeado por toda la ciudad, con una estatua en la Plaza de la Trinidad y una placa con su soneto dedicado al Guadalquivir a orillas de este río, junto a la Puerta del Puente.

No podemos perdernos el Museo Arqueológico, donde se conservan restos de excavaciones que datan desde la Prehistoria hasta la Edad Media; pasear por la judería y visitar la Sinagoga; pasear en torno a su muralla y visitar sus patios; y acceder al Alcázar de los Reyes Cristianos y su jardín, que ofrece un paseo con espectáculo nocturno de sus fuentes.

Sevilla, las taifas y el Cristianismo

Cuando se fragmentó el Califato, los dominios musulmanes se dividieron en 39 taifas. Entre ellas, destacó Sevilla, ciudad que logró un gran desarrollo con la llegada de los Reinos Cristianos.

Sin duda alguna, no se puede dejar de visitar la gran Catedral de Sevilla, una construcción donde se mezclan los estilos almohade, gótico tardío, renacentista y barroco. En su interior se encuentran los restos mortales de Cristóbal Colón y los reyes de Castilla Pedro I, Fernando III y Alfonso. Para tener una visión panorámica de Sevilla, se recomienda subir a su torre, la famosa Giralda.

El Real Alcázar es otro destino que no puedes perderte, con estancias y salones suntuosos, con ricos alfarjes y sus jardines. Otro gran monumento es la Plaza de España, edificación que conmemora la historia del país en torno a una edición en una plaza circular.

Si aún no sabes por qué destino decantarte, visita estas dos ciudades de Andalucía y trasládate a otro tiempo durante tus vacaciones. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Córdoba y Sevilla, un paseo por la España antigua Si aún no sabes por qué destino decantarte, visita estas dos ciudades de Andalucía y trasládate a otro tiempo durante tus vacaciones Entrevista a la productora, locutora y reportera Alicia Caldera Quiroz Entrevistadora: Melissa Nungaray, escritora, poeta y periodista mexicana ​Nace MASS-MADERA, una red que conectará a pioneros de la edificación en madera para impulsar un nuevo modelo de construcción ecológica Un bosque productivo gestionado de manera sostenible es la mejor solución natural de absorción de emisiones De madre adolescente abandonada a destacada empresaria y filántropa moldeada en Harvard: Jazmín Chi Entrevista Primera edición de la Sotogrande Fashion Exhibition Se celebra el 14 y 15 de julio para concienciar sobre el bullying y el cáncer de mama