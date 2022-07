Siete tips para aprender inglés más rápido Es el idioma más hablado y conocido en el mundo Redacción

martes, 12 de julio de 2022, 08:34 h (CET) Todos tenemos amigos, familiares y conocidos que hablan el inglés de manera muy fácil y rápida. ¿Te has preguntado alguna vez si es necesario realizar hoy en día un curso inglés? Si tu respuesta es afirmativa, ¡Felicidades! En la actualidad es catalogado como el idioma más hablado a nivel mundial, según estudios según el blog: lostraductores.es, al menos 1121 millones de individuos del mundo lo hablan.

Esta exuberante cifra se debe a que es considerado un idioma “universal” porque en cualquier país se maneja con fluidez para conversar con profesionales, empresarios y por turistas que vienen desde otras fronteras. Si dominas este idioma podrás consultar una infinidad de contenido, conocer otras culturas, un sinfín de aspectos que mejorarán tú vida.

Todo lo expuesto anteriormente es la base de la importancia de iniciarse en este aprendizaje ¡Ya! Hay oportunidades que no se cumplen por el simple hecho de no hablar este idioma. Adelante, el tiempo que transcurre es oro.

¿Qué hacer para iniciarse en la aventura de aprender inglés?

Algunos estudiosos mantienen que simplemente con ver películas en este idioma es suficiente, pero no es así, todo aprendizaje requiere tiempo y dedicación, no hay recetas mágicas para hablar el inglés de un día para el otro por ello a continuación, te detallaré 7 aspectos que debes tener en cuenta para que esta aventura sea más fácil y amena:

1.- Busca los mejores profesores Los profesores nativos en línea son los que dominan con fluidez el idioma y reconocen cómo su lengua se ha desarrollado a través del tiempo, cuáles son las palabras más utilizadas, su significado y cómo pudieras buscar palabras similares dependiendo de las diversas culturas que caracterizan a los países.

2.- Planifica tus clases en espacio y tiempo Para que sean exitosos tus estudios, coordina junto al profesor(a), el día y la hora que te puedes conectar y no tengas distractores que afectan tu concentración, asimismo es necesario que ubiques tus equipos en un lugar ventilado y con suficiente luz que te permita visualizar tu entorno, ten a mano todo lo que necesites, cuaderno para apuntes, lápices, regla, en fin, todo el material requerido.

3.- Verifica tus equipos para la conexión Que tu computadora, laptop o tableta sea el equipo adecuado para la conexión, que los audífonos funcionen correctamente al momento que los utilices, no esperes al momento que te conectes porque corres el riesgo que no puedas solucionar y pierdas el tiempo que cancelaste, recuerda que cada segundo es una inversión.

4.- Realiza los ejercicios propuestos Cada vez que termines la conexión con el profesor(a) realiza los ejercicios que te propuso si puedes, dedica una hora al día a ejercitar lo aprendido para que se fijes en tu mente y lo puedas relacionar con tu realidad.

5.- Ejercita lo aprendido Incluye lo aprendido en tu día a día, incorpora palabras, frases, numeración, escucha y canta canciones en inglés, establece la relación con lo que has aprendido. Entabla conversaciones con familiares y amigos en inglés y trata de que tus pensamientos sean en este idioma. Lee noticias y libros en inglés y utiliza constantemente un diccionario, esto te ayudará a enriquecer tu vocabulario y a reconocer las palabras y su utilidad según el contexto.

6.- Sé constante Si el curso tiene una duración de 6 meses, complétalo, realiza tus asignaturas y observa el progreso. Motívate a ti mismo con cada avance que realices, solo tú conoces el esfuerzo y entusiasmo que le has dedicado a este aprendizaje.

7.- Disfruta el proceso Todo comienzo es difícil y a veces cuesta, pero tú eres capaz de lograr esta meta propuesta, si no puedes con una actividad no desista, solicita ayuda, estudia, indaga, lee y felicítate por cada avance por más pequeño que sea, es tú avance y es lo que permitirá que llegues a la meta de hablar inglés.

Al concluir con tu aprendizaje disfrutarás de comunicarte con fluidez y claridad con cualquier persona, recuerda que el inglés es el idioma más hablado y conocido en el mundo, nunca sentirás que no te has comunicado y traspasar cualquier barrera del lenguaje que se te pueda presentar. Siempre es un buen momento para comenzar a aprender un idioma nuevo.

