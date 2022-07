Los mejores tipos de persianas a medida Son elementos que se colocan en el interior o exterior de puertas o ventanas para que puedas regular la luz que pasa y tener privacidad Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 11 de julio de 2022, 11:02 h (CET) ¿Necesitas persianas para tus puertas o ventanas? ¡Excelente opción! Son una solución perfecta para las ventanas de tu hogar o negocio, ya que las hay de diferentes tipos y materiales. Y su uso no se limita solo a las puertas y ventanas, las puedes también colocar en pérgolas, vallas... Además, existe una gran variedad de diseños para que puedas comprar las persianas perfectas. Te contamos un poco más sobre los distintos tipos de persianas a medida de la tienda persianasalicantinas.com para que elijas la que más te convenga.

¿Qué es una persiana?

Son elementos que se colocan en el interior o exterior de puertas o ventanas para que puedas regular la luz que pasa y tener privacidad. Están formadas por lamas que pueden ser de diferentes materiales pero, actualmente, las más frecuentes son de madera o de PVC (plástico).

¿Cómo elegir la persiana adecuada?

A continuación, te describimos cada tipo de persiana. Así conocerás mejor su uso.

Persianas alicantinas Seguro que ya las habrás visto en balcones y ventanas del sur y el este de nuestro país, aunque son igual de ventajosas en lugares más fríos. Consisten en lamas de madera o PVC que se enrollan con un sistema muy simple: un cordón que se ata a un gancho de la pared para que puedas mantener la persiana subida a la altura que desees.

Como su nombre indica, surgieron en Alicante como una eficaz solución para mantener las casas ventiladas sin que entraran moscas ni mosquitos. También son perfectas para aportar privacidad, ya que, con ellas, no se verá nada desde el exterior. Al mismo tiempo, son buenos aislantes térmicos, de modo que protegerán los interiores del calor o el frío excesivos, permitiéndote ahorrar en el aire acondicionado y la calefacción.

Son muy decorativas, están disponibles en muchos colores y aportan un toque rústico, especialmente si las eliges de madera o de imitación de madera. Aunque, dependiendo de su diseño, son adaptables también a los hogares modernos.

¿Madera o PVC? Las alicantinas de madera dan un toque más natural y tradicional a las ventanas. Decántate por ellas si tienes una decoración rústica, clásica, natural o cálida. Por otra parte, las alicantinas de PVC son más ligeras y más adaptables a espacios modernos.

En ambos casos, son muy fáciles de mantener: solo necesitarás quitarles el polvo o limpiarlas con un paño húmedo y opcionalmente jabón si es preciso. Incluso las de madera no necesitarán que les des ningún tratamiento, pues ya vienen con un barniz que las protege.

Persianas venecianas Las venecianas están indicadas para interiores, como alternativa a los estores o las cortinas. Se accionan con un cordón lateral, que sube o baja las lamas para que puedas regular la luz que entra. Además, muchos modelos tienen las lamas flexibles, de manera que también podrás mirar entre ellas.

Las venecianas pueden tener las lamas de plástico, aluminio o de madera. Las dos primeras sirven para todo tipo de ambientes y también son muy frecuentes en las oficinas. Las de madera aportan calidez y quedan estupendas en ambientes rústicos.

Persianas enrollables Pueden servir para exteriores (de lamas de madera o PVC, como las alicantinas), para interiores (de tela), según el modelo. Pero el sistema siempre es el mismo: las lamas o la tela se enrollan sobre sí mismos y se accionan con una cuerda o cordel.

¿Cuáles son las persianas más económicas?

De todas ellas, las más económicas son las alicantinas de PVC. Y no por ello son de peor calidad. Sencillamente, son las más económicas de fabricar. El PVC es más barato que la madera y, como su fabricación es muy sencilla, tampoco exige muchos gastos.

No obstante, las alicantinas de PVC protegen muy bien tus ventanas y son duraderas. Eso sí, si las quieres con un aislamiento térmico aún mejor y más ecológicas, opta por las alicantinas de madera, que es la siguiente opción más económicas.

¿Cuánto tiempo dura una persiana?

Las venecianas te pueden durar toda la vida si las tratas bien, independientemente del material de que estén fabricadas. Sin embargo, si tienes mascotas o niños pequeños, puede que te duren menos si se rompe el sistema de accionamiento. Si se rompe alguna lama, no hay problemas, las puedes comprar por separado.

La durabilidad de las alicantinas depende del clima. Si vives en una zona fría, donde llueve mucho, te durará más una persiana alicantina de PVC. Sin embargo, si hace mucho viento, una persiana alicantina de madera aguantará más.

¿Qué es mejor, las persianas de PVC o de aluminio?

Tienen las mismas ventajas de precio y resistencia. No obstante, las de aluminio son fáciles de reparar, mientras que las lamas rotas de plástico son inservibles. Recuerda que en ambos casos puedes obtener lamas de repuesto o para alargarlas.

Como ves, los mejores tipos de persianas dependen del lugar donde las coloques. Así, vale la pena adquirir las adecuadas para tu zona. ¡Y nosotros tenemos diseños muy bonitos para todas ellas! Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué es la criptomoneda USDC? Se encuentra vinculada a una divisa con fuerza la cual es el dólar de Estados Unidos ¿Cómo se toma el tamoxifeno en el culturismo? Es el preferido por quienes aumentan la masa muscular y la fuerza Opiniones de los franquiciados de iRiparo Tener un negocio sostenible y preocupado por la protección del medioambiente es una razón más para apostar por esta firma No merece la pena que pintes tu piso si alguien lo hace mejor que tú No hay mejor manera de limpiar cualquier estancia que pintándola Obtener todo lo que necesita saber sobre las empresas registradas en Perú con Empresas RUC El Registro Único de Contribuyentes (o RUC) es un número de once dígitos que funciona como un procedimiento para identificar a una empresa o trabajador por cuenta propia