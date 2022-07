Apasionante victoria de Carlota Ciganda en el Estrella Damm Ladies Open presented by Catalunya La última jornada del torneo del Ladies European Tour disputado en el Club de Golf Terramar, ha deparado un emocionante final Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 11 de julio de 2022, 09:56 h (CET)

Ya lo avisó Carlota Ciganda al término de la tercera ronda, cuando fue preguntada por si los cuatro golpes de ventaja que tenía en ese momento eran suficientes para hacerse hoy con la victoria. Y es que en este último día de torneo, la golfista navarra se ha mostrado más humana que las otras tres jornadas y ha tenido que luchar más de lo esperado. “Ganar nunca es fácil, había nervios pero me gusta esa adrenalina de luchar por el triunfo. Es parte del proceso de estar ahí arriba”, señaló tras su triunfo.

Era evidente que esta última ronda no era el momento de florituras, y más en el caso de Carlota, concentrada al máximo en su juego y en su rutina. Tanto es así que incluso su primer bogey, en el hoyo 2, después de empezar el día con un birdie, resultó anecdótico y casi normal, tras 45 hoyos sin fallos y dos rondas inmaculadas en el Club de Golf Terramar.

Sin embargo, el doble bogey cometido por la navarra en el hoyo 9 fue un aviso de que la jornada no sería coser y cantar. “En golf puede pasar cualquier cosa, viene una jugadora por detrás que está tranquila y a ti no te sale el mejor día, y todo se puede complicar. He empezado muy bien, ha sido una pena el hierro 4 del hoyo 9, cuando le he pegado mal y me ido a la izquierda”, explicó.

Los traspiés de Carlota Ciganda fueron aprovechados por la argentina Magdalena Simmermacher, que junto a una buena racha de cuatro birdies, tras otros dos al comienzo de su vuelta, llegó incluso a situarse como líder para ponerle algo de pimienta al torneo.

Pero la jugadora porteña no pudo mantener el ritmo y dos bogeys en los hoyos 12 y 14 dieron aire a Carlota, que además encadenó un eagle y un birdies y en los hoyos 16 y 17 para recuperar el liderato de forma prácticamente definitiva. “Le tenía muchas ganas al hoyo 16. Lo había jugado muy bien los días previos pero sólo había hecho un birdie y dos pares. Hoy, con el birdie me hubiera conformado, pero el eagle ha sido crucial”, relató.

Mientras el público asistía al bonito pulso entre la española y la argentina, la escocesa Laura Beveridge, casi sin hacer ruido, firmó una gran vuelta de 66 golpes (-6), sin errores y con seis birdies, que la auparon a la segunda posición, a dos golpes de Carlota Ciganda con un total de 272 (-16).



Luego, en la entrega de premios, Carlota Ciganda protagonizó el momento más emotivo del torneo y con la emoción a flor de piel dedicó la victoria a “unos familiares fallecidos recientemente y a Juan Carlos Unzué”. El ex futbolista y ex entrenador navarro está luchando con la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), enfermedad que padece desde hace dos años.

Nuria Iturrioz y Ana Peláez, españolas más destacadas

Tras la estela de Carlota, Nuria Iturrioz y Ana Peláez han concluido como mejores jugadoras españolas al seguir con su tónica en este torneo: No dejar de luchar hasta el último hoyo, por mucho que vieran distanciarse a la líder en la clasificación general. Y el premio a ese tesón ha sido una meritoria séptima plaza compartida con un total de 278 golpes (-10).

Miriam Ayora, mejor amateur del torneo

Otra de las sensaciones de este Estrella Damm Ladies Open presented by Catalunya ha sido la joven amateur Miriam Ayora, a la sazón, jugadora del club anfitrión y golfista catalana mejor clasificada del torneo (22ª), por delante de las profesionales Mireia Prat y Elia Folch. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Apasionante victoria de Carlota Ciganda en el Estrella Damm Ladies Open presented by Catalunya La última jornada del torneo del Ladies European Tour disputado en el Club de Golf Terramar, ha deparado un emocionante final Annemiek van Vleuten y Movistar Team triunfan en el Giro Donne 2022 La campeona olímpica se adjudica de forma brillante su tercer título en la 'Corsa Rosa' y regala a la escuadra de Telefónica su 16ª Gran Vuelta ​Van Vleuten golpea de nuevo en Aldeno y da un paso de gigante hacia el rosa Con la casta de los grandes campeones... y con algo de emoción indeseada El Circuito ‘Vichy Catalan’ Mediterranean Beach Volley llega a Oliva Un circuito que recorre las playas del litoral valenciano ​Piti Martínez, líder tras la primera jornada en Oliva Nova Golf La gaditana se ha colocado líder en solitario gracias a una gran vuelta de 70 golpes (-2)