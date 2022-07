​Quitar la ley mordaza, promesa quebrantada Mientras las multas siguen golpeando a pacíficos periodistas, manifestantes y cualquier ciudadano reivindicativo Eduardo Madroñal Pedraza

lunes, 11 de julio de 2022, 08:30 h (CET) Recientemente el fotoperiodista Javier Bauluz -el primer español que ha recibido un Premio Pulitzer- ha sido penalizado con una multa, siendo uno de los últimos casos conocidos de una larga lista de periodistas que llevan sufriendo la aplicación de la ley mordaza en vigor desde julio de 2015. Y siete años después una ley tan represiva y regresiva sigue en vigor.



Sin embargo, no hace un año todavía, el domingo 17 de octubre de 2021, Pedro Sánchez afirmaba en Valencia durante el 40º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE): “Avanzaremos poniendo punto y final a la 'ley mordaza'”. Una presidencial promesa quebrantada mientras las multas siguen golpeando a pacíficos periodistas, manifestantes y cualquier ciudadano reivindicativo. El fuerte viento popular en España se expresa en sus justas luchas y también en el trabajo gráfico y escrito de los periodistas. Pedro Sánchez debe escucharnos y cumplirsu promesa.

Multa a multa, periodista a periodista

El 29 de noviembre de 2020, el fotoperiodista Javier Bauluz cubría en Canarias el desembarco de varias personas rescatadas en el mar. Él se presentó antes que la Policía Nacional pero cuando ésta llegó uno de los agentes- sin ningún derecho- le agarró del brazo y le impidióseguía con su labor. Bauluz no cediósino que recriminó al agente su acritud. Y ahora el fotógraforecibe la notificación de dos multas por valor de 960 euros.

Bauluz ha declarado: “con esta Ley pierdes el derecho a tener un juicio justo, un abogado, unos testigos, unas pruebas. Te enfrentas a multas porque un agente de la policía pone lo que le parece y decide sobre mi vida sin que yo pueda defenderme. Es una indefensión absoluta. No existe justicia”. También, no hace un mes, la fotoperiodista de Terrassa (Barcelona) Mireia Comas recibió una sanción de 601 euros -bajo la acusación de haber desobedecido a los agentes de la autoridad- cuando solo se había negado a borrar una foto a petición de un agente policial, siendo además una demanda que ni la propia Ley mordaza autoriza.

En octubre de 2020 ya fue detenida cuando cubría un desahucio en Terrassa. Acusada de agredir a un agente,la Fiscalía pidióun año de prisión de condena, pero fue absuelta en el juicio al desmontarse la versión policial.La fotoperiodista exige que se derogue la ‘Ley mordaza’porque“otorga un poder discrecional a los agentes y lo utilizan con abuso de poder, intimidación y amenazas”.

Sánchez debe cumplir

Ya en el año 2014, cuando todavía no era presidente, Pedro Sánchez escribió, en su perfil de Twitter @sanchezcastejon: “Hay que retirar la Ley Mordaza, que está hecha a la medida de los miedos de Rajoy ¿Me ayudas? http://sanchezcastejon.es/retirada-de-la-ley-mordaza/” [En el momento actual este enlace aparece como no disponible] [Los datos del tuit disponibles hasta el momento: hora 10:30 a. m. día 17 dic. 2014, enviado desde un iPhone. Y el enlace del tuit es twitter.com/sanchezcastejon/status/545149001885302784.

Recientemente en una sesión parlamentaria en el Congreso el presidente Sánchez declaró: “me comprometo a derogar los artículos que limitan desproporcionadamente los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión”. Hace 3 años los propios socialistas valoraban que dicha ley vulnera 12 artículos de la Constitución -entre ellos los que salvaguardan los derechos a una tutela judicial efectiva, de manifestación, de reunión y de expresión- con prácticas como registros corporales sin justificación, y posibles sanciones por manifestarse ante el Congreso o por filmar a un policía.

Las manifestaciones, las concentraciones y otras maneras pacíficas de protesta de todos los sectores sociales que sufrimos el creciente saqueo -así como los testimonios gráficos y escritos de los profesionales de la información que las divulgan- son expresión del fuerte viento popular que se está desarrollando en toda España. Tales luchas no deben ni pueden amordazarse. Pedro Sánchez debe cumplir su promesa, debe derogar la 'ley mordaza'.

