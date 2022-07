Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la ruta jacobea en la cuarta edición de ‘Danza en el Camino’ El programa de representaciones arrancará el miércoles 13 de julio en la Plaza Mayor de Belorado (21:00 horas) Redacción

sábado, 9 de julio de 2022, 12:12 h (CET) Arte, música, vanguardia escénica, tradición e historia se darán cita en la cuarta edición de 'Danza en el Camino', el festival itinerante organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en el marco del 21º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York. Esta cita volverá a reunir las creaciones inéditas, creadas expresamente para la ocasión, de tres compañías que han compuesto sus obras tomando como inspiración los singulares valores del Camino de Santiago.



Entre los días 13 y 24 de julio, diversas localidades de las provincias castellano y leonesas de Burgos, Palencia y León, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad, y como novedad este año las provincias de Lugo y A Coruña y la ciudad de Bilbao acogerán la representación de tres espectáculos que tienen en común su particular forma de vincular la danza contemporánea, los nuevos lenguajes coreográficos urbanos y la monumental arquitectura del Camino de Santiago. Las piezas seleccionadas son 'Dystopian', de la formación italo española afincada en Alemania Frantics Dance Company; ‘Simposio’, de los italianos BellandaCompany; y ‘Estancia paisaje’, una creación conjunta de Esther Latorre y Hugo Pereira, componentes de Cía. Colectivo Glovo, y los intérpretes Fran Martínez y Paula Quintas.

El programa de representaciones arrancará el miércoles 13 de julio en la Plaza Mayor de Belorado (21:00 horas) y llegará el jueves 14 (21.00 horas) a la plaza del Monasterio de San Juan de Ortega. Un día mas tarde (20.30 horas) visitará burgalesa la plaza de la Llana de Afuera de Burgos capital y el sábado 16 (21.00 horas) recalará en el exterior de la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga. La provincia palentina se citará de nuevo con la danza contemporánea el domingo 17 (21.00 horas) en el exterior de la iglesia de Belén de Carrión de los Condes.

Ya el lunes (21.00 horas) 'Danza en el Camino' iniciará su gira por León. Lo hará primero en la plaza exterior del Palacio Gaudí de Astorga para visitar el martes día 19 (21.00 horas) el claustro del Monasterio de Carracedo en Ponferrada. La gira proseguirá el día 20 en la Praza Da Vila de Sarria (21.30 horas), el jueves 21 en plaza de la Iglesia de Portomarín (21.00 horas) y el viernes 22 (20.00 horas) en el Monasterio San MartiñoPinario de Santiago de Compostela. Las últimas citas tendrán lugar el sábado 23 (21.00 horas) en la plaza Puerta Obispo de León y el domingo 24 (12.30 horas) en el atrio principal del Museo Guggenheim de Bilbao.

Obras a concurso: tres estrenos absolutos

La primera de las obras a concurso lleva el sello de la compañía italoespañola afincada en Friburgo (Alemania) Frantics Dance Company. Interpretada por Marco di Nardo, Diego de la Rosa, Carlos Aller y Juan Tirado, 'Dystopian' invita al público a «vivir el momento presente». Desde que en 2014 firmaran su primer trabajo, titulado 'Praesens', Frantisc ha cosechado importantes galardones en el circuito internacional de festivales, como el segundo premio en la 34ª edición del Concurso Internacional de Coreografía de Hannover (por su pieza 'Space'). Han mostrado su trabajo en Italia, Grecia, Alemania, Francia, Macedonia o Israel y han realizado diversas colaboraciones con destacadas compañías como la formación taiwanesa Les Petite Choses.

Su particular lenguaje se caracteriza por cambios rápidos, los “freezes”, las “isolations” y los movimientos explosivos, todo ello bajo un formato casi teatral. «Los tiempos duros han pasado o, al menos, eso creemos. Su historia ha sido la de la determinación ante la adversidad, la perseverancia y el éxito. Ni contigo ni sin ti. No te voy a mentir si te digo que esto es amor verdadero. La verdad duele mucho y vivimos en una melancolía interminable pero necesaria», explican los componentes de Frantics en relación a 'Dystopian'.

Otra de las obras a concurso es ‘Simposio’, de la compañía italiana Bellanda. Interpretada por su coreógrafo, Giovanni Leonarduzzi, junto a la bailarina Claudia Latini, el espectáculo propone mirada sobre la sociedad actual y la dinámica de las relaciones sociales que surgen en ella: «la dificultad de encontrar, mantener y cultivar una relación de pareja en una sociedad que empuja hacia un individualismo más fuerte y que conduce a una menor aceptación del compromiso de la pareja».

En su búsqueda de un lenguaje propio que descubre un punto de encuentro entre la técnica del breakdance y la danza contemporánea, los italianos abordan con su propuesta la idea del «reencuentro» y lo hacen en un viaje poético que retrata la tensión que nace en la búsqueda de la plenitud y esas relaciones «nunca completamente satisfechas».

La tercera y última de las obras a concurso es ‘Estancia paisaje’. Esther Latorre y Hugo Pereira, miembros de Cía. Colectivo Glovo, y Fran Martínez y Paula Quintas defienden en escena esta composición coreográfica. El montaje gira en torno a la capacidad de «poner el cuerpo para reencontrarse con el propio cuerpo, reinventarlo y reinterpretarlo».

«Así el peregrinar como el bailar. Pero a cambio no nos es devuelto, transformado, solamente el propio cuerpo, sino que en la experiencia del cuerpo cansado, precario, finito, nos son devueltos todos los otros cuerpos, la experiencia de un cuerpo compartido», subrayan los intérpretes de 'Estancia paisaje'. Esa memoria conjunta que surge de la relación del cuerpo, con el espacio, el territorio y la historia conforma una creación que propone una metáfora sobre la acción de "peregrinar" como un ritual en el que los cuerpos se pueden encontrar para compartir.

