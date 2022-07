​El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la Fundación Iberdrola España lanzan Ficción Sonora Consiste en nueve podcasts y textos de lectura fácil con historias ficticias sobre algunos cuadros de la colección Redacción

viernes, 8 de julio de 2022, 12:16 h (CET) El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en colaboración con la Fundación Iberdrola España, lanza Ficción Sonora una nueva entrega del proyecto educativo Museo Fácil: un total de nueve podcasts y textos de lectura fácil con relatos y audio-descripciones sobre los cuadros del museo que buscan ofrecer una nueva perspectiva por la que acceder al arte. El objetivo del proyecto consiste en crear un recurso útil para personas con limitaciones visuales o problemas de comprensión lectora, pero puede ser disfrutado por cualquiera que lo desee.



El proyecto de Educathyssen cuenta con la participación de personas expertas en accesibilidad y de entidades que apoyan a comunidades que se han visto apartadas a la hora de poder disfrutar de la cultura, como son La Fundación AMÁS, Centros Municipales de Mayores del Puente de Vallecas, Asociación Madrileña de Espina Bífida (AMEB) y Centro de Rehabilitación Psicosocial de Latina.



Se puede acceder al contenido textual y sonoro mediante códigos QR o la web de Educathyssen, asegurando el acceso e inclusión de todas las personas independientemente de su situación.

Algunos de los cuadros que cuentan con estas narraciones son Habitación de hotel de Edward Hopper, El espejo psiqué de Berthe Morisot o El sueño de Franz Marc. Así, Ficción Sonora ofrece una experiencia transformadora en la que las obras cobran vida desde un punto de vista más cotidiano y haciendo del espectador el protagonista.

En el acto, Evelio Acevedo, director gerente del museo, y Fernando García Sánchez, presidente de la Fundación Iberdrola España, destacaron la importancia de hacer del patrimonio cultural algo de todos, lo cual solo es posible mediante un compromiso social en activar a la sociedad y hacerla más justa para garantizar el derecho de educación.

Bajo el leitmotiv de “El Museo de Todos”, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza recuerda que es un espacio de cuidados y una herramienta educativa. Alberto Gamoneda, educador del departamento y responsable del proyecto, mencionó las líneas de educación y acción social que sigue el museo y que han sido apoyadas por la Fundación Iberdrola España. A través de programas como Hecho a Medida (con 179 actividades desarrolladas de manera específica), Dinamo/Alternador (talleres de formación profesional) y Museo Fácil, se crean numerosos recursos para ofrecer nuevos medios por los que poder acceder a y disfrutar de la cultura que pertenece a todos.

Ficción Sonora forma parte de Museo Fácil, al igual que proyectos anteriores como el videojuego The Dedal Games o la novela gráfica de Aitor Saraiba Tejiendo vidas, contando cuadros. El Área de Educación, junto con todos los departamentos y gracias al apoyo de la Fundación Iberdrola España, se encuentra en constante proceso de evolución, buscando cada vez más formas de modernizar la experiencia del museo online y presencial; siempre velando por el disfrute y la igualdad de todos.

La palabra es vuestra

Alberto dio la palabra a los invitados, entre los que se encontraban trabajadores y voluntarios de las entidades que han participado en el proyecto y en las actividades de las líneas de Educación y acción social del Área de Educación a lo largo del curso, puesto que solo desde la experiencia y de la vivencia de las personas se puede entender el éxito y la necesidad de iniciativas como esta. Todos mostraron su agradecimiento y satisfacción con el resultado del proyecto. Desde la Asociación Candelita de Vicálvaro, que ayuda a mujeres cuya situación hace que ir a museos no sea una prioridad del día a día, organizaron una visita al museo tras la cual muchas de las mujeres pudieron apreciar la importancia del arte, llegando una a declarar que “si eres capaz de ver la belleza, eres bella”.

La Fundación AMÁS, la cual validó la lectura fácil de las narraciones de Ficción Sonora, explicó la importancia de que el proyecto “ayuda a superar miedos” al ofrecer un espacio seguro y de adaptabilidad para cada individuo. Además, los Centros Municipales de Mayores del Puente de Vallecas, comunicaron la alegría que sintieron las personas mayores al saber que el Museo Thyssen-Bornemisza no solo no se había olvidado de ellos, sino que les había tenido en cuenta durante todo el proceso de creación.

Estos testimonios son ejemplos de la actual necesidad de abrir las puertas de espacios culturales a todas las personas. Gracias a la unión entre el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la Fundación Iberdrola España, se crean redes que integran a todos los miembros de la sociedad en un espacio de creatividad, reflexión e igualdad.

Fundación Iberdrola España, comprometida con la sociedad

Iberdrola, desde su creación, ha estado comprometida con el desarrollo energético, cultural y social de las comunidades en las que está presente. En este sentido, representa un paso más en dicho compromiso, mediante el impulso de iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Una de las principales áreas de actuación de la Fundación se centra en el cuidado, mantenimiento y promoción del arte y la cultura. De esta manera, Fundación Iberdrola España colabora con el Área de Educación del museo en su misión con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la colección y sus contenidos.

