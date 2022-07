​Miguel Ángel Blanco: 25 años

Hace 25 años se nos encogió a todos los españoles de bien el corazón. Un joven concejal del Partido Popular había sido secuestrado por la barbarie y el terror de la banda terrorista ETA. Al parecer Miguel Ángel les molestaba porque decía la verdad y defendía la libertad y los valores democráticos en una sociedad sometida por las acciones del terror y el oprobio teniendo como partidarios y defensores a miembros de la iglesia vasca, que ocultaban y perdonaban a los asesinos y criminales ya que sostenían que luchaban por la libertad de los vascos, cosa que se ha demostrado ser la mentira más grande jamás sostenida.



No puedo perdonar y mucho menos olvidar a esos curas fariseos que defendían a los chicos y les perdonaban sus acciones mientras participaban en la Santa Misa y hasta tenían el atrevimiento de comulgar el Cuerpo de Cristo, Rey de Reyes y Príncipe de la Paz. Siento todavía rabia, odio y solo les deseo que cuando mueren no tengan para ellos ni un minuto de misericordia, ya que no la tuvieron con los miles de mujeres, hombres y niños asesinados vilmente como hicieron con Miguel Ángel Blanco.

Digo como dijimos entonces con las manos blancas: basta ya de mentiras y de cubrir a los criminales y asesinos. No tuvieron misericordia a la hora de cometer un asesinato vil, mezquino y sobre todo inútil para la convivencia en paz de la sociedad española en su conjunto. Han sembrado miedo, odio, terror y una serie de sensaciones horribles que solo merecen el castigo mas fuerte.

Recuerdo aquellos momentos y días. Fue duro, y totalmente condenable. Había que hacer callar la verdad y la libertad. Pero le salió al revés: la respuesta fue contundente, firme y seria. Salimos a las calles a demostrar que no les tenemos miedo. Yo fui candidato por el Partido Popular en un pueblo del País Vasco, y si me lo propusieran volvería a serlo porque creo en la libertad y la democracia y no en la violencia que fueron creando los malnacidos hijos de satán de los etarras y sus apoyos.

Miguel Ángel, tu lucha por la verdad y la libertad sigue siendo la llama que nos mueve a todos los españoles de bien a llevar tu antorcha democrática porque nosotros si creemos en la libertad de todos los españoles donde se encuentren. Vaya mi homenaje, oración y recuerdo a Miguel Ángel Blanco, un español que dio la vida por sus compatriotas.