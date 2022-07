Reumatólogos de España analizan novedades para optimizar el manejo de la espondiloartritis axial Se trata de la II edición del Proyecto Génesis Francisco Acedo

viernes, 8 de julio de 2022, 09:17 h (CET) La II Edición del Proyecto Génesis, el espacio de debate online sobre espondiloartritis axial (EspAax) impulsado por Novartis ha reunido a más de 200 reumatólogos de toda España para analizar las claves del presente y futuro de la patología. Durante la sesión se han puesto sobre la mesa las últimas novedades para contribuir al manejo óptimo de la EspAax, poniendo el foco en la importancia de agilizar el diagnóstico y las últimas innovaciones terapéuticas.

En palabras de Marta Lleonart, Therapeutical Area Head Immunology de Novartis España: “Desde Novartis trabajamos para dar respuesta a las necesidades no cubiertas de las personas que sufren patologías reumatológicas, impulsando iniciativas y herramientas que puedan ayudarles en todos los momentos de la enfermedad, ya sea en el diagnóstico, como en la derivación, seguimiento y tratamiento de ésta. Creemos que eventos como Génesis son un impulso indispensable para el futuro de la reumatología y concretamente de la espondiloartritis axial, ya que ponemos el foco en la innovación como motor de cambio y mejora de la vida de los pacientes”.

Durante el encuentro se han presentado soluciones innovadoras para optimizar el proceso asistencial y contribuir a mantener un enfoque holístico y coordinar a todo el ecosistema sanitario en el abordaje de la EspAax.

Para la Dra. Victoria Navarro, reumatóloga en el Hospital Universitario La Paz de Madrid e investigadora del IdIPaz, “uno de los grandes retos en el manejo de la EspAax es anticipar el diagnóstico. En España sabemos que el diagnóstico de la enfermedad puede retrasarse hasta 7 años. Esto tiene consecuencias tanto en términos de calidad de vida, por el dolor y la frustración que puede provocar en los pacientes, como en términos clínicos, ya que se trata de una enfermedad inflamatoria y el hecho de no recibir un tratamiento adecuado produce daños en las articulaciones de la pelvis y la columna que, con el paso del tiempo, pueden llegar a ser irreversibles”.

A este respecto, el Dr. Manuel José Moreno Ramos, reumatólogo en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia, Coordinador Nacional de GRESSER y Presidente de la Sociedad Murciana de Reumatología, explica que: “podemos contribuir a optimizar el proceso asistencial y evitar este retraso típico en el diagnóstico implementando herramientas sencillas de cribaje y derivación y estableciendo circuitos con aquellos especialistas que pueden ver este tipo de procesos, como es el caso del Médico de Atención Primaria. Proyectos muy actuales como EspAnde van encaminados en este sentido”.

Los especialistas también han profundizado en los importantes avances terapéuticos que se han producido en los últimos años en el tratamiento de la EspAax. “En la actualidad se ha avanzado enormemente en el manejo de estos pacientes, que hace apenas 20 años solo contaban dentro del arsenal terapéutico con la realización de ejercicio y la toma de antiinflamatorios (AINE)”, subraya el doctor Moreno, y añade que “es necesario seguir invirtiendo en conocimiento acerca de la fisiopatología de la enfermedad, lo que nos llevará a descubrir nuevas dianas terapéuticas”.

Por su parte, la doctora Navarro afirma que una de las necesidades no cubiertas a nivel terapéutico es “contar con una herramienta que nos ayude a predecir la respuesta de los pacientes a los tratamientos actuales, para poder actuar de forma más dirigida y eficiente”.

La EspAax es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente a la columna y todo el eje axial y que, habitualmente, se clasifica en tipo radiográfico o no radiográfico en función de si las lesiones provocadas por la actividad persistente de la patología son visibles o no en radiografías convencionales. La EspAax, independientemente de si es en estadio radiográfico o no radiográfico, provoca dolor, rigidez y limitación funcional a los pacientes que la sufren afectando a su calidad de vida. Esta enfermedad afecta al menos a medio millón de pacientes en España.

