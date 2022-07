Sobre la eficiencia energética en edificios corporativos, por VAtecno Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de julio de 2022, 13:55 h (CET)

El tema de la eficiencia energética se encuentra en boca de todo el mundo debido a los precios históricos que ha alcanzado la electricidad. Para el equipo de VAtecno, un escenario como el actual impone la utilización de la tecnología para reducir costes y optimizar el consumo de energía.

En este contexto, VAtecno ha presentado su nuevo módulo de eficiencia energética para edificios dentro de su suit VA-FACILITY. Se trata de un software y hardware que ha desarrollado su propia unidad de I+D+I para satisfacer la necesidad del ahorro de costes en climatización e iluminación. Aseguran que la reducción será entre el 30 % al 70 % en función de la instalación y una amortización del sistema en menos de 2 años.

Capacidades del módulo de eficiencia energética La firma VAtecno es una empresa dedicada a la provisión de soluciones para otras compañías que requieren agilizar procesos y optimizar recursos humanos y materiales. Esta empresa cuenta con unidades para el desarrollo de integración de sistemas o innovación aplicada. Así mismo, tienen equipos especializados en integración, soluciones sectoriales, redes de comunicación, seguridad informática e inteligencia artificial.

VAtecno asegura que el Módulo de Eficiencia Energética es un producto de última generación que utiliza algoritmos e Inteligencia Artificial (IA) lo que le permite regular el consumo de energía en iluminación y climatización en función de distintos factores (previsión meteorológica, la presencia de personas en el interior de un edificio, datos en tiempo real, etc.). Su funcionalidad resulta muy conveniente en edificaciones de alto tráfico y con horarios dispares.

Servicio de energía avanzada de VAtecno Este nuevo módulo de VAtecno combina la IA con otra tecnología punta como es la IOT (Internet Of Things) o Internet de las cosas. De esta manera, cada parte de las instalaciones eléctricas y electrónicas de un edificio o vivienda se convierte en herramienta de ahorro. Todo trabaja de una manera integrada para lograr los objetivos de optimización.

El trabajo de VAtecno se ha afianzado y ha sido reconocido con sectores como la salud. Han diseñado soluciones informáticas para integrar personas, métodos y tecnologías y las han estandarizado para hacerlas más accesibles. Aseguran que son soluciones prácticas y rentables de tecnologías que han sido probadas en múltiples sectores.

Ahora con el servicio de energía avanzada de VAtecno, la firma española indica que los resultados están garantizados. Con este software,todos los aspectos de mejora tecnológica están cubiertos. Insisten en que representa la respuesta más adecuada para el escenario energético actual y que amenaza con empeorar en el futuro inmediato.



