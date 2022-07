El Centro Botín invita a realizar un gran mural sobre la ilusión y el misterio inspirado en la exposición de Juan Muñoz Programa de actividades de agosto 2022 Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 7 de julio de 2022, 12:42 h (CET)

Ya han salido a la venta las actividades del mes de agosto en el Centro Botín, una programación con la que disfrutar de las vacaciones estivales a través del arte, el cine o la música. La programación de agosto nos acercará a la nueva exposición “Juan Muñoz: Dibujos. 1982-2000” de diferentes maneras. Una de ellas será “Pintura, magia y misterio”, una actividad colaborativa, realizada junto al Santander Music Festival, con la que el Centro Botín nos invita arealizar un gran dibujo colaborativo en su anfiteatro exterior.

Harsa Pati, la artista que ha diseñado este año el cartel del festival, guiará la creación de ungran mural móvil que versará sobre los espacios tangibles e intangibles con referencias a la ilusión o el misterio que tanto interesaban al artista.De acceso gratuito previa retirada de entrada,esta actividad tendrá lugar los días 2 y 3 de agosto en sesiones de media hora, de 11:30 a 13:00 horas y de 18:00 a 19:30 horas.

Otra de las propuestas para descubrir la muestra será la visita-experiencia para familias “El ojote engaña”, que tendrá lugar el 5 de agosto, a las 18:00 a 19:00 horas y de 19:30 horas a 20:30 horas. De la mano del escritor, artista y profesor Néstor Revuelta, los asistentes se acercarán a la obra de Muñoz y a su universo creativo. También “Arte y meditación”, que el sábado 6 de agosto, a las 8:30 horas, nos permitirá vivir un momento de íntima conexión con los dibujosde Juan Muñoz antes de que el Centro Botín abra sus puertas alos visitantes,guiados por Cristina Paz, profesora de yoga y meditación con más de 20 años de experiencia.

El taller “Dibujo rápido para mirar despacio”, que se celebrará el 27 de agosto, en dos sesiones a las 11:30 horas y a las 12:45 horas, también nos brindará la oportunidad de conocer de cerca los dibujos de Juan Muñoz mientras descubrimos el arte del dibujo rápido. Por último, en el “Encuentro en la exposición Juan Muñoz. Dibujos 1982-2000”, programado para el día 31 a las 20:00 horas, la directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín, Bárbara Rodríguez Muñoz, acompañará a los asistentes en un recorrido por las doce estancias en las que se estructura esta nueva exposición, pudiendo junto a ella descubrir todas las claves del trabajo del artista.

En la exposición de Ellen Gallagher con Edgar Cleijne (Planta 2), tambiénse llevarán a cabo propuestas únicas para descubrir la muestra a través de las artes. En “Danza afrofuturista para conocer una exposición”, que tendrá lugar el sábado 20 de agosto a las 19:00 horas, el cuerpo y la música afrofuturista que tanto inspiraron a ambos artistas, se convierten en las herramientas perfectas para profundizar en su trabajo. Junaid Jemal Sendi, recientemente nombrado Mejor Bailarín de Etiopía, dirigirá esta actividad que invita a deleitarse con esta música surgida en los años 70, activar la curiosidad por la exposición y bailar sin parar. También está prevista una nueva cita con la visita-experiencia “Bajo la piel del océano”, una actividadque tendrá lugar el día 12 de agosto a las 18:30 horas y en la que la artista y mediadora Andrea Domenech Revesz guiará a los asistentes en el descubrimiento de un nuevo y fascinante universo azul en el que la biología marina y la historia de la comunidad afroamericana se entrelazan en forma de obra de arte.

Actividades en torno al séptimo arte

Un año más, el Centro Botín organiza la “VIII Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín”, que vuelve a contar con el apoyo y patrocinio de Bridgestone como parte del compromiso de la multinacional japonesa con la cultura, el talento y la inspiración de la industria cinematográfica. Prevista para los días 24 y 25 de agosto a partir de las 21:30 horas, durante ambas jornadas la pantalla del anfiteatro exterior del centro de arte de la Fundación Botín en Santander proyectará algunos de los mejores cortometrajes nacionales producidos después de enero de 2020, todos ellos con un elemento en común: la creatividad.

El acceso será gratuito (sin necesidad de retirar entrada) y supone una oportunidad única para acercarse a un formato de difícil acceso, como es el cortometraje nacional en pantalla grande y al aire libre.Además, con el objetivo de mostrar la evolución en el trabajo de anteriores nominados y ganadores de este certamen, el 25 de agosto a las 18:00 horas está prevista la “Proyección-coloquio. Josefina”, de Javier Marco, nominado en la segunda edición de la Muestra (2016) y miembro del jurado en la convocatoria de este año, una actividad que irá precedida de una introducción por parte del propio Marco y que, al finalizar, contará con un coloquio con el público.

El Centro Botín continúa con su “Cine de verano”los martes del mes de agosto, a las 21:50 horas, con la proyección de una selección de películas de diferentes nacionalidades en el auditorio del Centro Botín, todas ellas en versión original subtitulada y precedidos de una breve actividad para el desarrollo de la creatividad que dirigirá el realizador y productor audiovisual Nacho Solana. Las películas en cartel son La hija oscura (2 de agosto), Minari. Historia de mi familia (9 de agosto); y Petitmaman (16 de agosto).

Un agosto muy musical

El Centro Botín pondrá banda sonora al verano con una nueva cita de “Música abierta. Momentos Alhambra”. El 4 de agosto, a las 21:00 horas, la cantante y actriz cordobesa Mariola Membrives, acompañada de Javier Pedreida a la guitarra, nos deleitará con un repertorio que incluirá temas de su último disco, “Lorca, Spanish Songs”, que cuenta con la colaboración especial del guitarrista estadounidense Marc Ribot y está considerado uno de los discos del año por la crítica y la prensa especializada.

Además, en colaboración con el Festival Internacional de Santander, la programación de agosto del Centro Botín también incluye tres conciertos de“Música clásica”: Bach & Bach, el 10 de agosto a las 20:30 horas; Ensemble Sonido Extremo, el 13 de agosto a las 20:30 horas , y Moisés P. Sánchez Invention Trio, el miércoles 17 de agosto a las 20:30 horas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Centro Botín invita a realizar un gran mural sobre la ilusión y el misterio inspirado en la exposición de Juan Muñoz Programa de actividades de agosto 2022 FIZ. Festival de Poesía de Iznájar Este fin de semana, del 8 al 10 de julio, el municipio cordobés celebra la primera edición de esta cita con la poesía Carlos Murciano y el Felonio en Almagro Para que los pequeños lectores homenajeen a su manera al gran poeta, se ha preparado una ficha, disponible en las bibliotecas de la comarca Madrid Cómic Pop Up está en marcha con nuevos autores Se celebrará los próximos 4, 5 y 6 de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid Veinticuatro universidades españolas participan en Versalles en el Campus of European Universities Sus representantes piden al Gobierno español que realice convocatorias de financiación a nivel nacional para actuaciones de las alianzas europeas