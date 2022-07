Carlos Murciano y el Felonio en Almagro Para que los pequeños lectores homenajeen a su manera al gran poeta, se ha preparado una ficha, disponible en las bibliotecas de la comarca Nieves Fernández

miércoles, 6 de julio de 2022, 08:33 h (CET) El poeta, traductor, crítico literario, musicólogo y escritor Carlos Murciano González-Arias de Reyna visitará próximamente la localidad de Almagro con motivo del Festival Internacional de Teatro Clásico. Lo hará en la IV edición de “Almagro Íntimo” como poeta homenajeado. Sorprendido por la trayectoria del Festival almagreño y su gran andadura de 45 años, se siente muy ilusionado con participar en el Recital que a modo de agasajo le haremos los poetas, tanto de la tierra como otros venidos de distinta geografía, como son Pedro Antonio González Moreno, Carmen Mestre, Ana María Reyes, Eduardo García de Marina, Presentación Pérez, Fernando J. Carretero y Alberto Ávila, quién actuará como cantautor, acompañado de su guitarra.

Carlos Murciano, gran sonetista, cuenta con el Premio Adonais de Poesía 1954, por su obra Viento en la carne, es Premio Nacional de Poesía 1970 por su obra Este claro silencio, además es Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 1982 con El mar sigue esperando, bajo este aspecto infantil ha escrito multitud de libros para niños. Es un poeta que gusta de jugar con las palabras, hasta el punto de conseguir versos con tanta gracia que al leerlos, no solo los niños y niñas sueltan la carcajada, sino los mismos padres y lectores de toda edad y condición.

Dentro de los poemas que representan esa manera de escribir su obra incluye varios animales fantásticos con poemas llenos de musicalidad, con nombres y palabras creadas por el autor, nombres dicharacheros, llenos de ritmo, entre ellos el caléndulo, el marangolotio y el felonio, este último poema del Felonio, casualmente muy parecido al personaje teatral diseñado por el artista gráfico uruguayo Horacio Guerriero, Hogue, diseño que aparece en el cartel de la presente edición del Festival de Almagro, o al menos así nos parece.

Para que los pequeños lectores homenajeen a su manera al gran poeta, se ha preparado una ficha, disponible en las bibliotecas de la comarca, donde aparece el gracioso poema y un espacio para que el niñoo joven lector dibuje las características del Felonio, quizá de largo pico entre otros de sus graciosos rasgos, junto a un retrato de Carlos Murciano.

Desde la organización se le hará entrega de los dibujos como homenaje chiquito al amplio y esmerado trabajo del autor. Pero esta actividad infantil será solo una pequeña parcela de su poesía, ya que el gran Murciano cuenta con una numerosa obra poética reconocida dentro y fuera del país, de la cual se recitará solo una muestra en el claustro del Museo Nacional del Teatro de Almagro, el 21 de julio en horario vespertino y acceso libre según aforo.

Además de las obras ya mencionadas cuenta en su haber con más de treinta y cinco obras poéticas, siete de narrativa, seis de ensayo, incluso una canción famosa de dibujos animados. ¿El felonio es un trífido?, ¿es un ave? Comparen con el cartel del Festival. ¡Bienvenido a Almagro! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Carlos Murciano y el Felonio en Almagro Para que los pequeños lectores homenajeen a su manera al gran poeta, se ha preparado una ficha, disponible en las bibliotecas de la comarca Madrid Cómic Pop Up está en marcha con nuevos autores Se celebrará los próximos 4, 5 y 6 de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid Veinticuatro universidades españolas participan en Versalles en el Campus of European Universities Sus representantes piden al Gobierno español que realice convocatorias de financiación a nivel nacional para actuaciones de las alianzas europeas Veraneo en el Museo. Talleres de verano en el Museo de Bellas Artes de Córdoba Si tienes entre 6 y 12 años puedes elegir entre los distintos talleres que se ofrecen y realizar tu reserva La Fundación de los Ferrocarriles Españoles convoca la 31ª edición del concurso fotográfico internacional ‘Caminos de Hierro’ El concurso está dirigido tanto a fotógrafos profesionales como aficionados, nacionales e internacionales