​Descubre cómo invertir en criptomonedas sin complicaciones

Las criptomonedas son una realidad que ha llegado para quedarse. Nos hemos familiarizado con el universo que envuelve a las monedas digitales -especialmente con Bitcoin, la más veterana- hasta el punto de que ya son muchos los que actúan con ellas en su día a día. A pesar de esto, aún existen muchas personas que no se animan a invertir con criptoactivos por temor a desconocer el terreno que pisan y por inseguridades o desconfianza.



La buena noticia es que no es necesario ser un lince de las inversiones para introducirse en el mundo de las monedas virtuales y obtener beneficios. Si no somos expertos, la clave consiste en localizar y confiar en una plataforma de negociación automatizada que ofrezca a los inversores la posibilidad de detectar las mejores operaciones, es decir, que invierta por nosotros. Es el caso de Immediate Edge, una plataforma que trabaja con un algoritmo impulsado por inteligencia artificial que posibilita que el sistema detecte las mejores operaciones para obtener beneficio.

Esta plataforma realiza sus predicciones analizando un buen número de datos históricos y estudiando diferentes señales de mercado, además de estadísticas y gráficos. De esta forma, el software de Immediate Edge efectúa operaciones con altos índices de rentabilidad. Es por ello que el inversor solo ha de aportar el capital, ya que del resto se ocupa la plataforma. Es decir, escanea el mercado buscando oportunidades reales de negociación que proporcionen beneficios al inversor, beneficios que van directamente a su cuenta. Además, cuenta con un chat permanente y siempre en funcionamiento que solventa cualquier duda o pregunta que pueda surgir.

Comenzar a operar con esta plataforma es muy sencillo. Solo es necesario registrarse –el registro es gratuito-, indicando un nombre, una contraseña, un número de teléfono y un correo electrónico para activar la cuenta. A partir de ese momento, el inversor solo ha de realizar un primer depósito, marcar el límite de pérdida que desee y activar el sistema para que se ponga a trabajar. Tras analizar el mercado y operar en las mejores opciones, el inversor solo ha de retirar sus ganancias. En este sentido, Immediate Edge proporciona la posibilidad de realizar la retirada de los beneficios en menos de 24 horas, por lo que el inversor siempre tiene un control y acceso directo a su dinero. Por otra parte, los medios de pago son los habituales: tarjeta, transferencia bancaria, PayPal, etc.

Otra de las ventajas de operar con Immediate Edge es que dispone de una demo en la que poder practicar y observar su funcionamiento antes de lanzarse a realizar una inversión real. Si está pensando en introducirse en el mundo de la inversión con criptomonedas, con esta plataforma solo necesita disponer de un dispositivo –ordenador, Smartphone, etc.- y una conexión a Internet. El resto corre por cuenta del software inteligente de Immediate Edge.

