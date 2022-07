¿Cómo fue la única temporada de Antonio Cassano en el Inter?

Antonio Cassano es un legendario delantero italiano que ha jugado en varios clubes a lo largo de su carrera. En la temporada 2012/2013, acabó inesperadamente en el Inter. Por cierto, mejores casas de apuestas– 1xBet.com.mx cubre todos los partidos de este equipo. Gracias a ello, es posible ganar dinero con cada encuentro.

Cassano llegó al Inter en un momento en el que el equipo estaba en franco declive. Si bien el Nerazzurri triunfó en la Serie A y en la Liga de Campeones en 2010, un par de años después sus resultados se desplomaron. Por ello, en la campaña 2012/2013, el club sólo terminó en la novena posición de la clasificación.



El propio Cassano, al cumplir los 30 años, no había tenido la campaña más destacada. Ha disputado 23 partidos en la Serie A en los que ha marcado ocho goles. Se marcó otro gol en la Copa de Italia.

Inmediatamente después del final de la campaña 2012/2013, Cassano dejó las filas del Inter. En el futuro, ya no jugó como parte de los gigantes, aunque hizo una gran temporada en Parma. En el Inter, Antonio dejó una huella polémica. No se puede decir que el jugador falló, pero no ayudó al equipo a salir de la crisis.

¿Por qué no pudo Cassano desarrollar su potencial?

En la temporada 2012/2013, la plantilla del Nerazzurri estaba visiblemente envejecida y deteriorada. Cassano, que siempre tuvo problemas de motivación, fue claramente incapaz de agitar al equipo.

Si destacamos las razones del desempeño poco exitoso de Antonio en el Inter, entonces no podemos ignorar: Lesiones. Debido a las lesiones, el jugador se perdió bastantes partidos y, cuando se recuperó, tardó en recuperar su forma. Problemas de disciplina. Las constantes fiestas y el incumplimiento del régimen de entrenamiento acabaron por repercutir negativamente en la forma del jugador. Falta de química con otros compañeros de ataque. En ese equipo, Antonio se sentía como un extraño y no siempre era capaz de mostrar su clase.



Sí, Cassano sólo ha pasado una temporada en el club.