Paradoja del código y genoma geopolítico de Afganistán con las potencias regionales Un gobierno central fuerte tarde o temprano se verá obligado a administrar los recursos hídricos del país Abdul Naser Noorzad

lunes, 4 de julio de 2022, 08:25 h (CET) Una parte importante de los desarrollos en la región de Asia Central y del Sur se ve afectada por la competencia de los tres países, China, Pakistán e India. Juntos, los tres han creado el sector nuclear y económico más pesado del planeta, que naturalmente, como los tres lados coloridos de un triángulo, juegan un papel importante en la dirección de las ecuaciones regionales.

Afganistán se considera una profundidad estratégica para los tres países mencionados y quieren tener la ventaja en la configuración de los desarrollos de este país y utilizarlo como una herramienta para equilibrar el poder entre sí. En general, entre estas tres potencias regionales, Pakistán ha tenido la mejor estrategia competitiva contra Afganistán. Una oportunidad que China parece haber perdido por su enfrentamiento con los Estados Unidos de América, y la India perdió su competencia con Pakistán.

India y Pakistán siguieron diferentes estrategias hacia Afganistán. India aplicó la política a través de la política inferior, la inyección de recursos financieros, el apoyo del gobierno y los proyectos de infraestructura y, en contraste, Pakistán a través de la alta política y la destrucción y el recurso a métodos de confrontación con el gobierno anterior en Afganistán.

Es cierto que a pesar de gastar más de 3 mil millones de dólares en varios sectores de infraestructura y desarrollo de capacidades humanas en Afganistán y durante las últimas dos décadas, India ha perdido el campo frente a dos países competidores y sus consecuencias reales y potenciales en términos de intereses. Este país es tangible en el puerto de Chabahar y el proyecto TAPI (por sus siglas en ingles) y se hará evidente a medida que pase el tiempo.

Con la retirada de los Estados Unidos de América y sus aliados de Afganistán, se ha creado el terreno para que China ejerza mayor influencia en la región, y si China está dispuesta a entrar en el proyecto TAPI, las especulaciones apuntan a la posible expulsión de la India de este gran proyecto regional; En este caso, la huella de India en las ecuaciones relacionadas con Afganistán será más débil que antes y, naturalmente, enfrentará un serio desafío para garantizar los intereses regionales de este país.

La prioridad de China en política exterior e interior es la centralidad de la economía y la expansión de los intercambios comerciales, e incluso si es posible, no tiene ningún deseo de involucrarse en políticas de alto nivel, ya sea a nivel regional o extra-regional. De manera que incluso las disputas fronterizas en el Mar de China Meridional, que según las autoridades de Pekín, amenazan la integridad territorial de este país; Está incluido en sus propias estrategias económicas y continúa sus interacciones económicas sostenibles con los países relevantes. Mientras tanto, el tema de Afganistán es mucho menos importante que otros vecinos en disputa y la preferencia del gobierno chino es tener una presencia delegada en este país y ejercer influencia a través de Pakistán.

Las condiciones para Pakistán, que tiene un papel importante en el juego de Afganistán en comparación con los otros dos países; es bastante diferente Pakistán parece ser de la opinión de que una presencia activa en la escena afgana será una estrategia geopolítica de doble filo de la siguiente manera:

Enfrentamiento con India y perjuicio a los intereses económicos y políticos de este país a nivel regional. Interactuar con China y representar los intereses del país en la región y Afganistán y en consecuencia beneficiarse de los planes económicos del país.

Con un poco de indulgencia y menos exploración, el surgimiento de Pakistán puede rastrearse hasta los cambios geopolíticos causados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y las raíces de los problemas actuales y los problemas en Afganistán pueden rastrearse hasta las tensiones y confrontaciones de la Guerra Fría.

Puede entenderse fácilmente que aunque el mundo de hoy se ha distanciado significativamente de los fenómenos sin precedentes y los amargos desarrollos del siglo XX, especialmente las guerras mundiales, así como la Guerra Fría y la tensa confrontación y costosa competencia entre los bloques del Este y el Oeste liderado por los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, y ya que acaba de pasar el primer siglo desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial y sus efectos destructivos y heridas dolorosas se han olvidado en cierta medida. Pero Afganistán y Pakistán han estado lidiando con las consecuencias destructivas de estos desarrollos hasta ahora, y parece que no será posible deshacerse de ellos en un futuro cercano. Desde sus inicios, Pakistán ha tenido expectativas de su vecino del norte, que no solo no se han cumplido, sino que también se han enfrentado a desafíos de gran alcance y duraderos en áreas críticas como el agua y el suelo/frontera. Los desafíos que la incapacidad de resolver pacífica y diplomáticamente ha llevado a este país a prender fuego y dejar inseguro a su vecino.

El hecho es que Pakistán parece estar atrapado en una situación paradójica. Por un lado, este país necesita acceso a los recursos energéticos y mercados de consumo de los países de Asia Central, y lograr este importante objetivo requiere el establecimiento de la estabilidad, la paz, la seguridad, la paz y la estabilidad con el objetivo de formar un gobierno central poderoso en su vecino Afganistán, y por otro lado, un gobierno central fuerte tarde o temprano se verá obligado a administrar los recursos hídricos de Afganistán. Si se implementan las políticas de control de agua de Afganistán, podemos ser testigos de la primera guerra seria por el agua entre estos dos países. En cuanto a la importancia del agua para Pakistán, basta con que Afganistán suministre el 20% de las necesidades de agua del país. En palabras más simples, la vida y el sustento de más personas en Pakistán dependen del agua de Afganistán que en Afganistán. Así que está claro que Pakistán se encuentra en una encrucijada difícil.

