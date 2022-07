Jonathan Lastra encabeza el doblete en el G.P. Torres Vedras Es el primer triunfo de Jony en la temporada, que se suma a los siete anteriores cosechados por el equipo Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 2 de julio de 2022, 11:58 h (CET)

La primera etapa en línea del G.P. Torres Vedras se tradujo en una nueva victoria para el equipo Caja Rural-Seguros RGA en las piernas de Jonathan Lastra. El corredor bilbaíno encabezó el doblete para la formación verde al superar a su compañero Fernando Barceló. Es el primer triunfo de Jony en la temporada, que se suma a los siete anteriores cosechados por el equipo.

Tras el prólogo inicial de la jornada de ayer, una fuga de siete corredores animó la primera parte de la etapa llegando a manejar unas diferencias que llegaron a los tres minutos. Fue el momento en el que el equipo, ayudado por Euskaltel y Efapel, comenzó las labores de neutralización hasta que varios corredores se lanzaron por delante para hacer de puente, entre ellos Joel Nicolau.



La escapada asumió que la victoria no sería para ellos cuando aparecieron por delante hombres como Lastra, Barceló o Figueiredo (EFP), que se acabaron jugando el triunfo. La pareja 'verde' supo medir bien sus opciones para acabar haciéndose con los dos primeros puestos en meta.



Jonathan Lastra: "Hemos salido con la idea de no controlar la carrera y atacar al final. La fuga cogió más tiempo del deseado, pero el equipo ha trabajado muy bien. Primero atacaron Michal y Barceló en la subida dura para seleccionar el grupo. Luego saltó Joel con otros dos hasta la cabeza de carrera y ahí ya llevábamos la carrera de cara. A falta de unos siete kilómetros hemos cogido al grupo de Joel y han empezado a arrancar. Me he metido ahí, dando algún relevo pero pensando que podíamos llegar. Por detrás llegaron Figueiredo y Barceló, y al final hemos resuelto bien. Ha salido perfecto, el trabajo de todos ha sido de diez".

