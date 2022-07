La PMcM consigue que las propuestas aprobadas en la Ley Crea y Crece den un giro a la morosidad en España El presidente de la entidad, Antoni Cañete, apunta como clave la puesta en marcha de un régimen sancionador que multe a las empresas morosas Redacción

viernes, 1 de julio de 2022, 11:49 h (CET) La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha valorado positivamente el hecho de que sus principales enmiendas se hayan incluido en el proyecto de Ley de Crecimiento y Creación de Empresas, aprobada en el Congreso. La entidad agradece a los diputados de PDECat, ERC, PSOE, Unidas Podemos, JuntsXCat y Ciudadanos, el esfuerzo realizado en la tramitación parlamentaria de esta reforma legislativa, para que finalmente hayan podido acometerse algunos cambios profundos que permitirá “no solo avanzar en reducir los plazos de pagos, sino que se controlará más a las empresas que no cumplan. Una Ley Crea y Crece más eficaz y eficiente en la que llevamos trabajando meses desde la Plataforma”, apunta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, quien ha seguido la aprobación de esta Ley desde el Congreso de los Diputados.



La PMcM valora positivamente la modificación que se ha introducido en la Ley de Contratación del Sector Público y que afectará sustancialmente en la mejora de los plazos de pago. De ahora en adelante, los contratistas deberán acreditar en sus certificaciones de obra que los pagos realizados hasta la fecha a sus subcontratistas se ajustan a los plazos de pago legales. Según Cañete, con esta medida “las AAPP ya tienen las herramientas para poder velar para que se paguen a los subcontratistas en los términos adecuados; ahora hace falta que se aplique la ley y que hagan cumplirla”.

Para la entidad otro punto a destacar, en el marco de la nueva Ley Crea y Crece, es el plazo de adaptación de pymes y autónomos para adecuar sus sistemas a la factura electrónica. Asimismo, entre las enmiendas aprobadas se encuentran que para que las empresas grandes puedan acceder a subvenciones tendránahora que acreditar —mediante certificación—que pagan en plazo a sus proveedores. Tendrán que informar a través de su web, incorporando en las cuentas anuales no solo los plazos de pago sino también el número de facturas, el importe y el porcentaje que suponen las pagadas en plazo.

También ha habido consenso para que el futuro Observatorio de la Morosidad publique una lista de grandes morosos, y que dentro del Consejo Estatal de la PYME se incluyana representantes de asociaciones especializadas en el ámbito de la morosidad.

Para Cañete, este punto venía siendo necesario desde hacía tiempo, porque ante las evidencias de que la morosidad es uno de los mayores problemas que afectan a la supervivencia de las pymes, y siendo la PMcM la entidad de referencia en esta materia en España, “no era explicable cómo nunca había sido convocada a participar en el Consejo Estatal de la PYME”.

En tanto en cuanto a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LORCOMIN), la PMcM denuncia las ambigüedades que suscita al no indicarse el plazo máximo que se puede pactar entre proveedor y comprador para los aplazamientos de pago, y exige eliminar el apartado 4 para adaptarla a la ley para que no puedan darse este tipo de pactos.

Al hilo de la aprobación de la de la Ley Crea y Crece, el presidente dela PMcM ha señalado que: “Todas estas mejoras históricas en nuestro país y, que llevamos años reclamando a la Administración, protegen a pymes y autónomos frente a al cuello de botella de nuestra economía: los largos plazos de pago que se han convertido en una práctica habitual por parte de las grandes compañías y que han dejado a muchas pymes y autónomos por el camino”. Cañete ha añadido que: “En un momento clave como el actual, con la inflación disparada y el encarecimiento de la financiación, que ahoga aún más a nuestras pymes y autónomos,que hayamos llegado a este consenso y aprobado medidas que reducirán esos plazos de pagos es un hito para nuestra economía. Estamos ante una Ley de las más relevantes en los últimos años que ha de guiarnos y contribuir a la recuperación de nuestro país”.

Régimen sancionador, la clave olvidada

A pesar de la buena acogida de la introducción de varias enmiendas en el proyecto de la Ley Crea y Crece, laPMcM insiste en que, atendiendo al peligro latente en la coincidencia del fin del periodo de carencia de los créditos ICO con el vencimiento de la moratoria concursal, el caminopara vencer la morosidad pasa por tomar acciones decisivas.

Una vez más, el presidente de la entidad, Antoni Cañete, apunta como clave la puesta en marcha de un régimen sancionador que multe a las empresas morosas, y también que se exija que las administraciones públicas comprueben que dentro de su cadena de pagos se cumple la legislación contra la morosidad.

