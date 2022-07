Los jóvenes del Equipo Kern Pharma firman un sensacional inicio de 2022 Manolo Azcona y Juanjo Oroz valoran la primera parte temporada Redacción

viernes, 1 de julio de 2022, 10:04 h (CET)

Dos sensacionales victorias, un Campeonato de España de contrarreloj entre ellas, son el resumen visible de lo que ha sido la primera parte de la temporada para el Equipo Kern Pharma. Desde que echara a rodar la temporada el 23 de enero en la Clàssica Comunitat Valenciana 1969, donde Roger Adrià y Eugenio Sánchez fueron protagonistas en la avanzadilla y Álex Jaime dio al conjunto navarro el primer top5 del año, los farmacéuticos han completado 105 días de competición, tres rondas por etapas del prestigioso calendario WorldTour y su estreno en la Liège-Bastogne-Liège.

Un inicio satisfactorio y “la confirmación de que estamos haciendo las cosas bien”, asegura Manolo Azcona, presidente de la Asociación Deportiva Galibier. “Tenemos ganas de crecer e ilusión. Hemos llegado al nivel de poder pelear por grandes carreras, algo que parecía lejano hace no mucho, y nuestro siguiente paso es firmar un buen papel en La Vuelta”, aclara.

Para el alma máter del proyecto, hay una evolución visible y continua a pesar de las adversidades que, por diferentes motivos, el Equipo Kern Pharma ha tenido que hacer frente este 2022: “Son problemas que te trastocan, pero los hemos sabido vencer. Con el apoyo de una empresa como Kern Pharma y la ambición, daremos otro paso más”.

El mismo pensamiento comparte Juanjo Oroz, manager general y director deportivo del Equipo Kern Pharma: “Es para estar satisfechos. Empezamos haciendo realidad un salto a la élite de mucha exigencia y que nos ha traído momentos muy duros, pero el equipo se ha exigido mejorar y estamos empezando a recoger sus frutos”, insiste Oroz, haciendo referencia a las victorias de Roger Adrià y Raúl García en el último mes.

“Estamos creciendo a toda velocidad y todos tienen que hacerlo al mismo tiempo, pues emprendimos este camino llenos de ilusión, con las ideas claras y, después de dos años, estamos teniendo la constancia suficiente para continuar ascendiendo”, considera el técnico farmacéutico. Pero para llegar hasta aquí ha hecho falta el “inconformismo”, el levantarse “con hambre de crecer y mejorar”. “No hay que esconder que no ha sido nada fácil porque cada paso cuesta más y sin esa ansia de aportar cosas nuevas no lo habríamos conseguido”, explica Juanjo Oroz.

El Equipo Kern Pharma mira ya al gran objetivo de la temporada: La Vuelta a España, que partirá el próximo 19 de agosto desde Países Bajos, y para la que se prepara con mimo. Una preselección de doce jóvenes de la formación navarra se desplazará a Andorra el lunes 4 de julio, donde realizará una completa concentración en altitud de tres semanas.

Según afirma Juanjo Oroz, esta “se lleva a cabo para trabajar más y mejor, unir al grupo”. “Van a ser semanas muy aprovechables y que van a permitir a los corredores mejorar, pues van a estar bien atendidos, van a tener tranquilidad y tiempo para avanzar físicamente”, remarca el técnico farmacéutico.

Lleno de ambición, el Equipo Kern Pharma afronta la segunda mitad de la temporada con el convencimiento de que exhibirá un gran rendimiento: "Siempre completamos mejor los últimos meses del año porque avanzamos mes a mes. El plato estrella es La Vuelta a España, por supuesto, pero el resto de carreras también son importantes y esperamos cumplir igual de bien en ellas. Aspiramos a más y trataremos de dar el máximo".

