Las industrias más afectadas por la caída de las criptomonedas De ser consideradas economía emergente a vincularse con sectores que sostienen la economía tradicional. Así afecta la caída de las criptos otros mercados Redacción

jueves, 30 de junio de 2022, 13:19 h (CET) Desde finales del año pasado, la caída de las criptomonedas pasó de ser una posibilidad a un hecho palpable. Muchos proyectos prometedores han desaparecido. Otros con expectativa de alcanzar nuevos altos, se han desplomado. Y esto ha llevado a un alto en la economía mundial, junto a muchos otros eventos, que hacen que nos cuestionemos ¿qué pasará después? Hoy hablaremos sobre algunas de las industrias que se están viendo afectadas por este brusco movimiento bajista en el mercado cripto.



Banca y economías locales

Los bancos privados, contrario a lo que se piensa, se ha ido vinculando con el sector cripto con el fin de diversificar sus activos, proteger su capital frente a la devaluación de sus monedas locales, e invertir buscando una ampliación alternativa de sus fondos.

Además, algunas entidades financieras acudieron a estos activos alternativos con el fin de traspasar grandes sumas de activos de manera segura y anónima.

Incluso, los bancos centrales de algunos países han creado planes de inversión, adopción y regulación de criptodivisas como un medio para proteger la economía de sus países ante una devaluación quizás irreparable de su moneda local.

Ventas al detalle

Con el mismo propósito de resguardar su capital, los vendedores al detalle de diferentes sectores se vieron en la necesidad de apegarse a esta nueva economía. Adoptando así las cripto monedas como medios de pago y ahorro para su capital.

De este modo, llegamos a un punto en que desde el pequeño comerciante de una start-up hasta el dueño de un comercio multinacional, posee una o más billeteras digitales donde resguardar su dinero protegerse ante las fluctuaciones de su divisa, invertir en otros cripto activos y responder ante los intercambios del día a día, realizando pagos cotidianos o recibiendo aquellos que le correspondan.



Tecnología

Empresas dedicadas a la producción de equipos de minería, billeteras, plataformas de pago y desarrolladoras de apps e interfaces dedicadas a este comercio. Desde la gigante Coinbase hasta la billetera más pequeña utilizan su producto principal como medio de resguardo: las criptomonedas.

Ya comenzaron a evidenciarse los estragos de esta caída no ha visto tregua desde el último trimestre de 2021. Los fondos de estas empresas se han visto en riesgo, y su medio de ingreso también. Por ello, muchas de ellas se han manifestado en peligro de quiebre y han empezado a realizar despidos que van desde el 3 al 10% de sus empleados en un intento por sobrevivir este invierno de las criptos.

Además de aquellas dedicadas 100% a la industria de los cripto activos, otros gigantes de la tecnología han sido afectados por este declive. Empresas como Paypal, Microsoft, AT&T ya habían adoptado este medio como método alternativo de pago por sus productos o servicios y deberán tomar las medidas necesarias para que el daño y las pérdidas no pasen a mayores.



Entretenimiento

Desde registros de autor, hasta juegos con criptos. Son muchas las maneras en que el medio del entretenimiento se vincula con la industria de las criptomonedas. Este es uno de los métodos más comunes en que el individuo promedio puede hacerse de estos activos.

Intercambiar skins de un juego, comprar NFTs, jugar en casinos pagados con Bitcoin y mucho más. Al presenciar el declive de un mercado entero que ya formaba parte de los medios de pago habituales en tantas plataformas de entretenimiento, es de esperarse o bien que algunas de ellas presenten pérdidas considerables, que las transacciones con criptos se vean temporalmente pausadas o que incluso, las cuentas se congelen por tiempo indeterminado.



Ahora bien, existen algunas plataformas dedicadas al entretenimiento que, al ofrecer medios tradicionales, permiten apaciguar el pánico de sus usuarios dándoles la posibilidad de guardar sus fondos tanto en criptos, como en dólares o moneda local. Por ejemplo, casas de apuestas como Sportium, Betway y Codere app; donde tu dinero estará en la moneda que decidas, sea cripto o dinero tradicional.

